Arriva il 27 novembre 2026 la nuova versione di Lady Anima, brano scritto nel 1979 da Gianni Bella e Giancarlo Bigazzi e oggi reinterpretato da Marcella Bella insieme a Samuele Sartini Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Arriva oggi, venerdì 27 novembre 2026, la nuova versione di Lady Anima, brano scritto nel 1979 da Gianni Bella e Giancarlo Bigazzi e oggi reinterpretato da Marcella Bella insieme a Samuele Sartini. La nuova produzione affida al brano un sound contemporaneo, mantenendone l'intensità emotiva e l'identità melodica. Lady Anima racconta le contraddizioni dell'amore, tra passione, gelosia, orgoglio e fragilità, attraverso la storia di un tormentato triangolo sentimentale. Marcella Bella considera la canzone una parte importante della propria identità artistica e ha scelto di riproporla per avvicinarla anche alle nuove generazioni.

Il testo di Lady Anima [Intro]

(Lady Anima)

(Ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah)

[Strofa 1]

Tu innamorato di lei

Io innamorata di te

Lei innamorata di me

Ah, davvero fosse così

Farti soffrire vorrei

Magari proprio con lei

[Pre-Ritornello]

Metterò un vestito sul classico

Rosso che non stingia, amare so

Cosa manca per diventare

[Ritornello]

Lady Anima?

Da quando non sei più qui

Devo chiamarmi così

Lady Anima

Che fa l'amore a metà

Neanche aspettare non sa

Ah-ah (Ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah)



[Strofa 2]

Tu innamorato di lei

Io innamorata di te

Lei innamorata di me

Se potessi, dividerei

Anche il tuo corpo con lei

Farne carbone vorrei

[Pre-Ritornello]

Tu per lei hai fatto tanti chilometri

A marcia indietro verso di me

Non puoi tornare e dimenticare

[Ritornello]

Lady Anima

Da quando non sei più qui

Devo chiamarmi così

Lady Anima

Che fa l'amore a metà

Neanche aspettare non sa (Ah-ah)

Lady Anima

La parte chiara di me

La parte scura di me

Lady Anima

Perché non chiedo di più

La situazione è chiara, molto chiara





[Bridge]

Tu innamorato di lei

Io innamorata di te

Lei innamorata di me (Me)

(Ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah)

[Ritornello]

Lady Anima

Da quando non sei più qui

Devo chiamarmi così

Lady Anima

Perché non chiedo di più

La situazione è chiara, molto chiara



[Outro] Approfondimento Marcella Bella e Samuele Sartini, è uscito il nuovo singolo

Lady Anima, storia di un triangolo sentimentale Il testo di Lady Anima racconta un triangolo sentimentale complesso e tormentato, in cui desiderio, gelosia e rivalità si intrecciano senza trovare una vera soluzione. La protagonista si trova divisa tra un uomo innamorato di un’altra donna e una donna a sua volta innamorata di lei, trasformando il rapporto in una dinamica di attrazione e conflitto. La definizione di “Lady Anima” diventa così il simbolo della sua personalità ambivalente, sospesa tra una parte luminosa e una più oscura, tra il desiderio di amare e la difficoltà di abbandonarsi completamente ai sentimenti. L’espressione “fa l’amore a metà” restituisce proprio questa condizione di incompiutezza: la protagonista sembra accettare una relazione senza pretendere di possederla fino in fondo, consapevole della situazione e delle sue contraddizioni. Approfondimento Marcella Bella compie 70 anni: le 5 canzoni più famose