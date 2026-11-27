Marcella Bella e Samuele Sartini, testo e significato del singolo Lady Anima che esce oggiMusica
Arriva il 27 novembre 2026 la nuova versione di Lady Anima, brano scritto nel 1979 da Gianni Bella e Giancarlo Bigazzi e oggi reinterpretato da Marcella Bella insieme a Samuele Sartini
Arriva oggi, venerdì 27 novembre 2026, la nuova versione di Lady Anima, brano scritto nel 1979 da Gianni Bella e Giancarlo Bigazzi e oggi reinterpretato da Marcella Bella insieme a Samuele Sartini. La nuova produzione affida al brano un sound contemporaneo, mantenendone l'intensità emotiva e l'identità melodica.
Lady Anima racconta le contraddizioni dell'amore, tra passione, gelosia, orgoglio e fragilità, attraverso la storia di un tormentato triangolo sentimentale. Marcella Bella considera la canzone una parte importante della propria identità artistica e ha scelto di riproporla per avvicinarla anche alle nuove generazioni.
Il testo di Lady Anima
[Intro]
(Lady Anima)
(Ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah)
[Strofa 1]
Tu innamorato di lei
Io innamorata di te
Lei innamorata di me
Ah, davvero fosse così
Farti soffrire vorrei
Magari proprio con lei
[Pre-Ritornello]
Metterò un vestito sul classico
Rosso che non stingia, amare so
Cosa manca per diventare
[Ritornello]
Lady Anima?
Da quando non sei più qui
Devo chiamarmi così
Lady Anima
Che fa l'amore a metà
Neanche aspettare non sa
Ah-ah (Ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah)
[Strofa 2]
Tu innamorato di lei
Io innamorata di te
Lei innamorata di me
Se potessi, dividerei
Anche il tuo corpo con lei
Farne carbone vorrei
[Pre-Ritornello]
Tu per lei hai fatto tanti chilometri
A marcia indietro verso di me
Non puoi tornare e dimenticare
[Ritornello]
Lady Anima
Da quando non sei più qui
Devo chiamarmi così
Lady Anima
Che fa l'amore a metà
Neanche aspettare non sa (Ah-ah)
Lady Anima
La parte chiara di me
La parte scura di me
Lady Anima
Perché non chiedo di più
La situazione è chiara, molto chiara
[Bridge]
Tu innamorato di lei
Io innamorata di te
Lei innamorata di me (Me)
(Ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah)
[Ritornello]
Lady Anima
Da quando non sei più qui
Devo chiamarmi così
Lady Anima
Perché non chiedo di più
La situazione è chiara, molto chiara
[Outro]
Approfondimento
Marcella Bella e Samuele Sartini, è uscito il nuovo singolo
Lady Anima, storia di un triangolo sentimentale
Il testo di Lady Anima racconta un triangolo sentimentale complesso e tormentato, in cui desiderio, gelosia e rivalità si intrecciano senza trovare una vera soluzione. La protagonista si trova divisa tra un uomo innamorato di un’altra donna e una donna a sua volta innamorata di lei, trasformando il rapporto in una dinamica di attrazione e conflitto.
La definizione di “Lady Anima” diventa così il simbolo della sua personalità ambivalente, sospesa tra una parte luminosa e una più oscura, tra il desiderio di amare e la difficoltà di abbandonarsi completamente ai sentimenti. L’espressione “fa l’amore a metà” restituisce proprio questa condizione di incompiutezza: la protagonista sembra accettare una relazione senza pretendere di possederla fino in fondo, consapevole della situazione e delle sue contraddizioni.
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Le sonorità electro-pop
La nuova versione è stata realizzata dai 3Minds, formazione composta da Samuele Sartini, Paolo Sandrini e Alex Abbruscato. La produzione conserva la melodia originale e la sua componente emotiva, introducendo sonorità electro-pop morbide e raffinate, con un'atmosfera rilassata ed elegante.
La collaborazione tra Marcella Bella e Samuele Sartini arriva dopo il remix di Nell'Aria. Secondo Sartini, è stata proprio Marcella, attraverso la nipote Chiara Bella, a proporgli di lavorare a Lady Anima. L'obiettivo è stato trovare un equilibrio tra modernità, eleganza e rispetto per la versione originale.
Il risultato unisce così la voce di Marcella Bella a una produzione contemporanea, riportando al centro un brano del suo repertorio e trasformandolo in una nuova interpretazione.
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