Bayern Monaco, il nuovo inno è Montagne Verdi di Marcella Bella

È un classico della musica italiana il nuovo inno del Bayern Monaco, scelto in onore dei 125 anni del club, e cantato dai tifosi lo scorso 8 marzo durante la partita giocata in casa contro il Bochum. Il coro "Immer vorwärts FC Bayern" ("Sempre avanti FC Bayern"), in realtà, viaggia sulle note di Montagne verdi già da inizio dicembre, quando dopo la vittoria per 4-2 contro l’Heidenheim, la società organizzò la registrazione dell’inno che verrà trasmesso d’ora in poi prima di ogni partita della squadra. Il riadattamento calcistico dei tedeschi recita: "Noi vogliamo celebrarti in ogni stadio, noi siamo i tifosi del Bayern. Come abbiamo fatto per oltre cento anni, lo faremo fino alla morte. Il nostro club: Fc Bayern, nei colori bianco e rosso".