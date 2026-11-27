Da giovedì 26 il pre-order di The Session Men – Hidden Maestros of Italian Cinema, l'album dei leggendari musicisti dietro le colonne sonore di Morricone, Piccioni, Trovajoli e Umiliani Da oggi, 27 novembre è disponibile sulle piattaforme digitali “The Ecstasy of Gold”, primo singolo estratto del loro primo progetto discografico in uscita il 12 febbraio in vinile gatefold, CD e digitale

È disponibile da giovedì 26 novembre, il pre-order dell'album The Session Men – Hidden Maestros of Italian Cinema, il nuovo progetto discografico di CAM Sugar che riunisce per la prima volta in decenni in una formazione unica sei musicisti che hanno contribuito, lontano dai riflettori, a dare forma alla musica del grande cinema italiano. Sono Enrico Pieranunzi (pianoforte), Gegè Munari (batteria), Gianni Oddi (sax), Nanni Civitenga (basso), Rocco Zifarelli (chitarra) e Massimo D’Agostino (batteria), insieme i "The Session Men" , impegnati per anni negli studi di registrazione accanto a compositori come Ennio Morricone, Piero Umiliani, Armando Trovajoli e Piero Piccioni. L’album sarà pubblicato da CAM Sugar il 12 febbraio 2027 in formato vinile gatefold, CD e digitale. Ad anticiparlo sarà, da venerdì 27 novembre, il primo singolo “The Ecstasy of Gold” , iconico brano scritto da Morricone per Il buono, il brutto, il cattivo di Sergio Leone.

Per registrare l'album i sei musicisti sono tornati, per la prima volta dopo anni, al Sound Workshop, storico studio romano fondato da Piero Umiliani nel 1968. The Session Men – Hidden Maestros of Italian Cinema si configura allora come un omaggio ai compositori con cui hanno collaborato, testimonianza viva dell'eredità di un'epoca d'oro del cinema italiano e della sua musica. Nel disco troveranno spazio otto brani, reinterpretati e riarrangiati per l'occasione: tra questi, oltre a "The Ecstasy of Gold" di Morricone, rivisitata con un tocco jazz-funk – anche “Amore mio aiutami” dall'omonimo film e “Turquoise” da Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, entrambe di Piero Piccioni, ma anche “Mambo del piacere” di Piero Umiliani, con le sue sonorità latine, e la malinconica “Che vuole questa musica stasera” di Armando Trovajoli, tratta da Profumo di donna.

È stata proprio CAM Sugar a riunire i sei musicisti in una band per un progetto che, oltre all'album, sarà prossimamente affiancato anche da un documentario e un evento dal vivo, quest'ultimo in programma già nelle prossime settimane. Sabato 12 dicembre a Milano, nell'ambito di SLAM - il Festival Internazionale delle Colonne Sonore presentato da CAM Sugar e Triennale Milano, i The Session Men faranno il loro debutto in concerto, proponendo al pubblico un'anticipazione di quanto sarà pubblicato nell’album omonimo The Session Men - Hidden Maestros of Italian Cinema.



Per anni artefici silenziosi di un patrimonio musicale arrivato a milioni di ascoltatori attraverso il grande schermo e i dischi, mentre i loro volti e i loro nomi restavano in gran parte sconosciuti, Enrico Pieranunzi, Gegè Munari, Gianni Oddi, Nanni Civitenga, Rocco Zifarelli e Massimo D’Agostino hanno preso parte alla registrazione di centinaia di colonne sonore tra le più amate del cinema italiano – alcuni di loro ne contano oltre 400 – contribuendo a dare vita alle musiche di film come Nuovo Cinema Paradiso, C’era una volta in America, L’anatra all’arancia, La vita è bella, La città delle donne, La leggenda del pianista sull’oceano e La migliore offerta. Nel corso della loro carriera, hanno inoltre condiviso il palcoscenico, fra i tanti, con leggende del jazz e star di fama internazionale come Chet Baker, Liza Minnelli, Jerry Lewis, Art Farmer, Dizzy Gillespie, Gil Evans, Gato Barbieri, Renato Zero, Franco Califano, Eduardo De Crescenzo.



Crediti dell’album:

Mixing and sound engineering by Eugenio Vatta

Mastering by Riccardo Ricci at Velvet Room Mastering

Graphic Design by Leo Horton and Jean Pierre Consuegra