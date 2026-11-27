Sofia Vergara a Barranquilla posa con la statua di bronzo in suo onoreSpettacolo
L'attrice è tornata nella sua città natale in Colombia, e ha visto per la prima volta dal vivo la statua di bronzo alta 7,5 metri che la città le ha dedicato nel luglio 2025. Durante la cerimonia al Gran Malecón ha ricevuto due riconoscimenti e ha parlato ai giovani
Più di un anno dopo l'inaugurazione, Sofia Vergara ha visto di persona la sua statua. Martedì 24 novembre l'attrice colombiana, conosciuta in tutto il mondo come la Gloria di Modern Family, è tornata a Barranquilla, dove è nata nel 1972. Sul Gran Malecón, il grande lungofiume della città, la aspettava un omaggio pubblico. Ha salutato chi era venuto a vederla, e ha posato per i fotografi accanto alla scultura che la raffigura. Scultura che, fino a quel giorno, aveva visto soltanto in fotografia.
La statua di 7,5 metri al Gran Malecón
L'autore della scultura è Yino Márquez, artista di Barranquilla. Nel 2023 aveva già realizzato la statua di Shakira, che si trova poco lontano. L'opera è in bronzo, è alta 7,5 metri e pesa circa 5,5 tonnellate. Vergara indossa un abito blu e tiene una mano alzata verso una stella. Il Comune ha spiegato che, il blu del vestito, richiama il fiume e il mar dei Caraibi, mentre il colore dorato della pelle rappresenta gli abitanti della città.
La statua era stata svelata il 10 luglio 2025, in occasione del 53esimo compleanno dell'attrice, che quel giorno non c'era perché festeggiava in Sardegna. L'attrice aveva ringraziato Barranquilla con un post su Instagram. Durante la cerimonia di novembre Márquez le ha regalato una piccola copia della scultura.
Il ritorno a casa e i riconoscimenti
La cerimonia si è svolta nella Plaza de las Luces, ed era guidata dal sindaco Alejandro Char, insieme alla moglie Katia Nule. Il Comune ha consegnato a Sofia Vergara un decreto che la nomina cittadina illustre di Barranquilla. Il Carnevale cittadino le ha dato poi il Turbante de la Tradición, un riconoscimento per chi fa conoscere nel mondo la cultura del posto.
Durante la serata è andato in scena lo spettacolo Barranquilla entre fantasía y tradición, con una cinquantina di artisti del Carnevale che hanno ballato cumbia, mapalé, garabato e altre danze tradizionali. Sul finale, si è esibita la cantante Aria Vega.
Il sindaco ha detto che l'attrice ha sempre portato con sé lo spirito di Barranquilla, ovunque nel mondo. La statua, ha spiegato, è il modo in cui la città la ringrazia per aver fatto conoscere la sua identità a livello internazionale.
Le parole di Sofia Vergara
Vergara era molto emozionata quando ha parlato al pubblico. "Me ne sono andata da Barranquilla tantissimi anni fa, ma la verità è che Barranquilla non se n'è mai andata da me", ha detto. Ha parlato della sua famiglia, delle amiche e degli anni di scuola, e ha ricordato che il figlio Manolo è nato proprio a Barranquilla. "Ho sognato tante cose nella mia vita, ma non mi è mai venuto in mente di sognare di avere una statua, e tanto meno qui, a Barranquilla", ha aggiunto.
Ha fatto anche una battuta. Ha raccontato che appena sveglia pensava solo a mangiare un bollo de yuca, una specialità della costa colombiana, e che quasi si era dimenticata della statua. Poi ha parlato ai più giovani. Ha detto a bambini e ragazzi di non lasciare che nessuno dica loro che i loro sogni sono troppo grandi, perché "da qui si può arrivare molto lontano". Ha concluso dicendo che la città le ha dato "l'identità e l'orgoglio di essere costeña".