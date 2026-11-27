L'attrice è tornata nella sua città natale in Colombia, e ha visto per la prima volta dal vivo la statua di bronzo alta 7,5 metri che la città le ha dedicato nel luglio 2025. Durante la cerimonia al Gran Malecón ha ricevuto due riconoscimenti e ha parlato ai giovani

Più di un anno dopo l'inaugurazione, Sofia Vergara ha visto di persona la sua statua. Martedì 24 novembre l'attrice colombiana, conosciuta in tutto il mondo come la Gloria di Modern Family, è tornata a Barranquilla, dove è nata nel 1972. Sul Gran Malecón, il grande lungofiume della città, la aspettava un omaggio pubblico. Ha salutato chi era venuto a vederla, e ha posato per i fotografi accanto alla scultura che la raffigura. Scultura che, fino a quel giorno, aveva visto soltanto in fotografia.

La statua di 7,5 metri al Gran Malecón

L'autore della scultura è Yino Márquez, artista di Barranquilla. Nel 2023 aveva già realizzato la statua di Shakira, che si trova poco lontano. L'opera è in bronzo, è alta 7,5 metri e pesa circa 5,5 tonnellate. Vergara indossa un abito blu e tiene una mano alzata verso una stella. Il Comune ha spiegato che, il blu del vestito, richiama il fiume e il mar dei Caraibi, mentre il colore dorato della pelle rappresenta gli abitanti della città.

La statua era stata svelata il 10 luglio 2025, in occasione del 53esimo compleanno dell'attrice, che quel giorno non c'era perché festeggiava in Sardegna. L'attrice aveva ringraziato Barranquilla con un post su Instagram. Durante la cerimonia di novembre Márquez le ha regalato una piccola copia della scultura.