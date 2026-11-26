14/16 Foto di Virginia Bettoja

Nella prima manche Live Room Giacomo Calò della squadra di Francesco Gabbani si è esibito nel brano When a Man Loves a Woman nella versione di Michael Bolton. "Apprezzo sia la tua parte emotiva, sia la tua parte divertente", ha commentato Irama. "Sono contento, perché hai fatto davvero un percorso, a partire dai tuoi blocchi e dalle tue insicurezze, che hai fatto diventare motivo di flusso e di libertà", ha concluso il suo giudice.