La padrona di casa Giorgia accoglie Sayf sul palco e tra una chiacchiera e l'altra, l'artista rivolge ai concorrenti che ha incontrato dietro le quinte, un invito: "Potrebbe essere banale, ma consiglio di essere sempre fedeli a loro stessi e contenti. Riuscire ad avere uno sguardo cinico e disilluso". Prima di congedarsi, Sayf ricorda l'appuntamento live di domani, venerdì 27 novembre allo Sbagliato di Milano da Marco Mengoni.

In diretta dall'X Factor Arena, in occasione della Semifinale di XF2026 , a salire sul palco è Sayf. L'artista italo-tunisino classe 1999, protagonista di un anno straordinario e reduce dal “Santissimo Tour”, prima tournée nei principali club italiani che ha fatto il pieno di sold out, conquista il pubblico con Nuntereggae più nella versione di Rino Gaetano nel corso dell'opening e a metà serata, dopo la prima manche, sulle note del suo nuovo brano Bombe ( SEGUI QUI LA DIRETTA ).

Dai successi al tour, al documentario “Il cielo in una stanza”

Classe 1999, Sayf, dopo aver conquistato il pubblico al Festival di Sanremo 2026 con “Tu mi piaci tanto”, singolo classificatosi sul podio al secondo posto che ha già ottenuto la certificazione Platino e che ad oggi conta quasi 47 milioni di streaming, a maggio ha pubblicato il suo primo album ufficiale, “Santissimo”, che ha debuttato direttamente al 1° posto della classifica FIMI ed è stato già certificato Platino. Sayf porta nella sua musica il racconto della sua identità, delle sue radici e delle sfide vissute tra due culture, trasformandole in una narrazione autentica e contemporanea, oltre a essere il volto di riferimento della nuova scena genovese.

Reduce dal “Santissimo Tour”, prima tournée nei principali club italiani che ha fatto il pieno di sold out, in attesa dell’unica data live attesa per il 2027, “Santissima Fest”, festival musicale ideato da lui stesso e prodotto da Butterfly Effect, giunto alla sua terza edizione e previsto per venerdì 16 luglio all’Arena del Mare del Porto Antico di Genova. Oltre alla musica Sayf ha realizzato il documentario “Il cielo in una stanza”, disponibile sul canale YouTube dell’artista, girato all’interno della Casa di Reclusione di Chiavari (Genova).