La corte d'appello di Parigi ha confermato il rinvio a giudizio per l'attore Gérard Depardieu, accusato dall'attrice di stupri e violenze sessuali. Comparirà davanti al giudice per i fatti contestati dall'accusa relativi al 7 agosto 2018 Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Giovedì 26 novembre, la corte d'appello di Parigi ha confermato il rinvio a giudizio per l'attore Gérard Depardieu, accusato dall'attrice Charlotte Arnould di stupri e violenze sessuali. La notizia è stata diffusa dalla stessa corte, che ha spiegato che l'attore francese comparirà davanti al giudice per i soli fatti relativi al primo giorno citato dai fatti contestati dall'accusa, il 7 agosto 2018. La stessa corte ha infatti "pronunciato il non luogo a procedere per i fatti relativi al 13 agosto 2018". L'attore rischia fino a 20 anni di carcere.