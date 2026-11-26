Gerard Depardieu, confermato rinvio a giudizio per violenze sessuali su Charlotte ArnouldSpettacolo
La corte d'appello di Parigi ha confermato il rinvio a giudizio per l'attore Gérard Depardieu, accusato dall'attrice di stupri e violenze sessuali. Comparirà davanti al giudice per i fatti contestati dall'accusa relativi al 7 agosto 2018
Giovedì 26 novembre, la corte d'appello di Parigi ha confermato il rinvio a giudizio per l'attore Gérard Depardieu, accusato dall'attrice Charlotte Arnould di stupri e violenze sessuali. La notizia è stata diffusa dalla stessa corte, che ha spiegato che l'attore francese comparirà davanti al giudice per i soli fatti relativi al primo giorno citato dai fatti contestati dall'accusa, il 7 agosto 2018. La stessa corte ha infatti "pronunciato il non luogo a procedere per i fatti relativi al 13 agosto 2018". L'attore rischia fino a 20 anni di carcere.
Fatti che risalirebbero al 2018
I due giorni sono stati citati dall'attrice come quelli in cui Depardieu avrebbe commesso abusi su di lei. Arnould aveva sporto denuncia nel 2018, pochi giorni dopo i fatti ora al centro del prossimo processo. Depardieu è già stato condannato nel maggio del 2025 a una pena detentiva di 18 mesi con la condizionale per l'aggressione sessuale ai danni di due donne sul set di Les Volets verts nel 2021, una sentenza contro la quale aveva presentato ricorso salvo poi ritirarlo e accettare la decisione dei giudizi, scusandosi successivamente con le vittime.
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Le accuse più recenti
A carico dell'attore c'è anche un'indagine per stupro di gruppo che la giustizia francese ha aperto il 20 novembre scorso nei confronti suoi e dello scrittore Michel Houellebecq a seguito di una denuncia presentata da un'attrice nel maggio 2025. I fatti denunciati risalirebbero all'11 dicembre 2018, emersi nel corso delle riprese del film Thalasso, diretto da Guillaume Nicloux. Anche il regista sarebbe sotto accusa per complicità in stupro e aggressioni sessuali.