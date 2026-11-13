Nessun secondo grado per Gérard Depardieu. Tramite il proprio avvocato, l'attore francese ha ritirato l'appello contro la sentenza che nel maggio 2025 lo aveva condannato a un anno e mezzo con pena sospesa per aver molestato due collaboratrici sul set di Les Volets Verts, nel 2021. Il verdetto diventa quindi irrevocabile. L'udienza era in programma per lunedì prossimo. Resta aperto il fronte giudiziario legato alla denuncia di Charlotte Arnould: sul ricorso dell'interprete i giudici si pronunceranno il 26 novembre Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

La condanna di Gérard Depardieu per molestie sessuali è ormai irrevocabile. A pochi giorni dall'inizio del giudizio di secondo grado, previsto per lunedì, la difesa dell'attore ha comunicato il ritiro dell'appello. Resta così in vigore la pena stabilita dal tribunale di Parigi il 13 maggio 2025: un anno e mezzo di reclusione, sospeso con la condizionale.

Cosa cambia con il ritiro dell'appello Rinunciando al ricorso, il settantasettenne interprete, che ha cittadinanza francese e russa, accetta di fatto l'esito del primo grado. La vicenda riguarda due donne impegnate nel 2021 nella lavorazione di Les Volets Verts, film firmato da Jean Becker: una decoratrice di 54 anni, Amélie, e un'assistente alla regia di 34 anni, indicata con il nome di fantasia Sarah. Perché il tribunale ha ritenuto credibili le vittime Nelle motivazioni, i giudici avevano dato peso alla linearità dei racconti delle due donne, rimasti stabili nel tempo. Al contrario, la versione fornita dall'attore era cambiata in modo rilevante dal momento del fermo fino al dibattimento. La lettura del dispositivo era avvenuta proprio mentre si apriva il Festival di Cannes, la rassegna in cui Depardieu era stato premiato come miglior attore nel 1990 per Cyrano de Bergerac.

Il comportamento della difesa e la vittimizzazione secondaria Nei quattro giorni di udienze aveva fatto discutere anche la strategia dell'avvocato Jérémie Assous, legale di Depardieu, che aveva attaccato duramente le parti civili accusandole di mentire. Un atteggiamento censurato dal presidente del collegio e che ha portato i giudici a riconoscere la vittimizzazione secondaria, ipotesi raramente accolta nelle aule francesi. Cosa è accaduto sul set nel settembre 2021 Secondo quanto ricostruito in aula, i fatti denunciati dalla decoratrice risalgono al settembre 2021, in un appartamento del XVI arrondissement parigino usato come location. La donna stava illustrando all'attore il lavoro sulle scenografie quando, ha raccontato, lui l'avrebbe bloccata afferrandola per i fianchi e accompagnando il gesto con commenti a sfondo sessuale. L'assistente alla regia ha riferito di episodi analoghi, ripetuti in tre diverse occasioni durante le riprese. Approfondimento Depardieu, a novembre il processo d'appello per violenza sessuale