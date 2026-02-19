Depardieu, a novembre il processo d'appello per violenza sessuale

Cinema

Nato il 27 dicembre 1948 a Châteauroux, è uno degli attori francesi più famosi nel mondo. Ha iniziato a recitare negli anni Sessanta e nella sua lunga carriera ha interpretato al cinema circa duecento ruoli: è stato, tra gli altri, Danton, Cyrano, Cristoforo Colombo e Obelix. Ma, nel corso degli anni, è finito sotto i riflettori anche per alcuni scandali, tra cui le polemiche legate alle tasse e, soprattutto, le accuse di molestie e stupro