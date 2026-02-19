Depardieu, a novembre il processo d'appello per violenza sessuale

La Corte d’Appello di Parigi ha fissato dal 16 al 20 novembre il processo all'attore francese per le accuse di aggressioni e violenze sessuali denunciate da due professioniste sul set del film "Les Volets verts" nel 2021.Depardieu, 77 anni, era stato condannato in primo grado il 13 maggio 2025 a 18 mesi di carcere con sospensione condizionale. La sentenza includeva risarcimenti per le vittime, l'iscrizione nel registro dei molestatori sessuali e l'interdizione dai pubblici uffici per due anni
La magistratura francese ha stabilito le date per riesaminare la condanna inflitta in primo grado a Gérard Depardieu. Il procedimento di secondo grado si svolgerà a Parigi tra il 16 e il 20 novembre 2026. L'appello riguarda la condanna emessa nel maggio 2025 relativa ai fatti avvenuti nel 2021 durante le riprese del film diretto da Jean Becker. Le querelanti sono Amélie, scenografa di 54 anni, e Sarah (nome di fantasia), assistente alla regia di 34 anni. In primo grado, i giudici hanno ritenuto attendibili i racconti delle donne, rilevando invece contraddizioni nelle diverse versioni fornite dall'attore durante l'iter giudiziario.
Risarcimenti e sanzioni accessorie
Oltre alla pena detentiva sospesa, la condanna di primo grado prevedeva il risarcimento di 4.000 euro per Amélie e 2.000 euro per Sarah per danno morale. A queste cifre si sono aggiunti 1.000 euro ciascuna per "vittimizzazione secondaria", fattispecie legata a pressioni e atteggiamenti colpevolizzanti subiti durante il procedimento. La sentenza disponeva inoltre l’iscrizione di Depardieu nel registro dei molestatori sessuali e l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo di due anni.
Approfondimento
Gérard Depardieu accusato di frode fiscale aggravata e riciclaggio
Tutte le accuse contro l'attore
La vicenda giudiziaria di Gérard Depardieu si articola su più fronti. Oltre al caso del set di Jean Becker, l'attore è stato ufficialmente rinviato a giudizio nel settembre 2025 per stupro e aggressione sessuale ai danni dell'attrice Charlotte Arnould, fatti risalenti al 2018. Complessivamente, negli ultimi anni, oltre venti donne hanno mosso accuse di molestie o abusi contro l'interprete francese per episodi avvenuti su diversi set cinematografici tra il 2004 e il 2022. Depardieu ha sempre respinto ogni addebito, dichiarando in una lettera aperta di non aver "mai abusato di una donna".
Approfondimento
Gérard Depardieu, una sessantina di artisti denuncia "un linciaggio"
Getty/WebPhoto
I 75 anni di Gerard Depardieu, tra cinema e scandali: ruoli più famosi
Nato il 27 dicembre 1948 a Châteauroux, è uno degli attori francesi più famosi nel mondo. Ha iniziato a recitare negli anni Sessanta e nella sua lunga carriera ha interpretato al cinema circa duecento ruoli: è stato, tra gli altri, Danton, Cyrano, Cristoforo Colombo e Obelix. Ma, nel corso degli anni, è finito sotto i riflettori anche per alcuni scandali, tra cui le polemiche legate alle tasse e, soprattutto, le accuse di molestie e stupro