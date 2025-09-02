Gerard Depardieu, nuovo processo per stupro attrice Arnould

L'attore e produttore cinematografico è stato deferito al tribunale penale dipartimentale di Parigi per essere processato per lo stupro e l'aggressione sessuale dell'attrice Charlotte Arnould. Rischia fino a 20 anni di carcere

L'attore Gerard Depardieu è stato deferito al tribunale penale dipartimentale di Parigi per essere processato per lo stupro e l'aggressione sessuale dell'attrice Charlotte Arnould. Lo ha riferito l'emittente Bfmtv da una fonte vicina al caso, confermando un rapporto di France Info. L'ex stella del cinema francese rischia fino a 20 anni di carcere. Durante un precedente processo per violenza sessuale, il 76enne Depardieu è già stato condannato il 13 maggio a 18 mesi di carcere con la condizionale.

"E' enorme. Sono sollevata", ha dichiarato su Instagram l'attrice Charlotte Arnould, dopo aver appreso che Gerard Depardieu verrà processato dalla corte criminale di Parigi per stupro e aggressioni sessuali. La 29enne Arnould aveva sporto denuncia nel 2018, pochi giorni dopo i fatti imputati a Depardieu. L'icona del cinema francese, che ha menzionato una relazione consensuale con l'attrice, era già stato condannato a metà maggio a una pena detentiva di 18 mesi con la condizionale per l'aggressione sessuale ai danni di due donne sul set di "Les Volets verts" nel 2021, una sentenza contro la quale ha presentato ricorso.