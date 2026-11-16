Depardieu si scusa con le vittime dopo processo per violenza sessuale

L'attore ha presentato "scuse profonde e sincere" a coloro che "potrebbero aver sofferto" dei suoi comportamenti che hanno portato in primo grado a una condanna a 18 mesi per violenza sessuale. Depardieu ha rinunciato al ricorso in appello per gli abusi su due donne durante le riprese del film "Les volets verts" nel 2021 e in una lettera ha reso noto di accettare l'esito del processo

Gerard Depardieu ha presentato "scuse profonde e sincere" a coloro che "potrebbero aver sofferto" dei suoi comportamenti che hanno portato in primo grado a una condanna a 18 mesi per violenza sessuale. L'attore francese ha rinunciato al ricorso in appello per gli abusi su due donne durante le riprese del film "Les volets verts" nel 2021 e in una lettera ha reso noto di accettare l'esito del processo. Una decisione che rende definitiva la condanna a 18 mesi di reclusione con la condizionale, inflitta nel maggio 2025. "La giustizia si è pronunciata. Sono stato riconosciuto colpevole. Ne prendo atto e accetto questa condanna", scrive l'attore in un comunicato intitolato "J'entends" ("Prendo atto"), in cui porge "scuse profonde e sincere" a coloro che "potrebbero averne sofferto". "Sui set, per molto tempo mi sono nascosto dietro la provocazione e la volgarità", prosegue, riconoscendo che le sue parole e "alcuni suoi gesti" non sono stati "privi di conseguenze".