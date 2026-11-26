Un imprenditore trovato morto sul suo yacht e un cadavere sepolto sotto un pentacolo rovesciato. A Pineta si torna a indagare con Filippo Timi e Lucia Mascino. Il trailer di I delitti del BarLume, la collection Sky Original ispirata ai libri di Marco Malvaldi, anticipa le due storie della 14ª stagione. In altissimo mare e Il diavolo fa le pentole arrivano il 21 e il 28 dicembre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Ospiti Caterina Guzzanti, Massimo Ceccherini e Maurizio Lombardi. Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Pineta non c'è mai pace: tra morti misteriose, improbabili sette e vecchi e nuovi guai, I DELITTI DEL BARLUME tornano in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW con due nuove storie all’insegna del giallo e dell’ironia. Rilasciato oggi insieme alle due versioni della locandina, il trailer ufficiale anticipa la quattordicesima stagione della collection Sky Original liberamente ispirata al mondo della serie letteraria di Marco Malvaldi, edita da Sellerio, in arrivo dal 21 dicembre per due lunedì consecutivi.

Prodotti da Sky Studios e Palomar (a Mediawan company), opera realizzata e distribuita grazie al contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura, e intitolati “In altissimo mare” e “Il diavolo fa le pentole”, i due nuovi episodi sono diretti da Roan Johnson, nel secondo alla regia assieme a Marco Teti e Milena Cocozza, con Roan Johnson anche nel ruolo di produttore creativo, e riportano in scena i personaggi amatissimi del BarLume, tra indagini, equivoci e situazioni surreali. Accanto a Filippo Timi, che torna nei panni di Massimo Viviani, e a Lucia Mascino, la Commissaria Fusco, ritroviamo Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e Marco Messeri (Cosimo), i “vecchini” del BarLume, insieme a Michele Di Mauro (Tassone), Enrica Guidi (la Tizi), Paolo Cioni (Marchino), Michele Di Mauro (Tassone), Daniele Marmi (Cioni), Guglielmo Favilla (Govoni), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia), con la partecipazione di Pietro Sermonti (capitano Testa).

Ad arricchire la nuova stagione arrivano tre ospiti d'eccezione: Caterina Guzzanti, Maurizio Lombardi e Massimo Ceccherini. Caterina Guzzanti interpreta Paola Pasquali, la sorella del sindaco Paolo, che arriva a Pineta in incognito dopo una rocambolesca fuga da Camisano Vicentino, con i cognati alle calcagna. Massimo Ceccherini è invece Manilo Mannarino, il nuovo guardiano del cimitero, un personaggio che, tra una certa familiarità con l'occulto e amicizie millantate con l'FBI, non tarderà a farsi notare. Maurizio Lombardi torna a vestire i panni del Mago Atlante, il prestigiatore morto dodici anni prima che torna ad apparire nei sogni di Massimo Viviani grazie a un misterioso amuleto.