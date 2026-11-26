Elisa partiamo da Kintsugi: raccontami l’album.

E’ particolare rispetto al solito, è il disco più incentrato su di me degli ultimi tempi. Non ho potuto fare altro, è stato un periodo della vita intenso che mi ha portato a una grande rivoluzione, è stato difficile essere al centro di questo lavoro: negli album di solito ci sono ventagli di storie, persone e vite, qui è come se avessi sentito dall’interno una grande richiesta di attenzione. Io amo stare sul palcoscenico a cantare ma non a parlare, non amo essere al centro dell’attenzione, anche questa chiacchierata non è il mio posto per quanto sia un onore condividere opinioni ed è bello aprire una comunicazione su un lavoro di anni.



L’11 settembre 2027 festeggerai alla RCF Arena di Reggio Emilia i trent’anni di carriera con una intera giornata di festa, eventi e musica: come ti stai preparando?

Arrivarci così è un lusso, sono innamorata persa del mio lavoro e della magia che arriva quando scrivi una bella canzone e poi si diffonde intorno. E’ un lusso perché faccio questo lavoro da 29 anni, prima suonavo cover nei bar e con le band ci esibivamo nei centri sociali. E’ un posto che ha una storia e un peso, la prima volta ci sono stata nel 2005 e aprivo il primo Campovolo di Ligabue e poi ci sono tornata altre volte, tra cui con Una Nessuna Centomila. Col mio fan club mi sento in famiglia, con tanti ci conosciamo, ci scambiamo pensieri ma arrivare lì con la fiamma accesa della musica nuova sarà bellissimo, non ci sarà nostalgia perché se c’è un presente cui sei attaccato e ci arrivi acceso è un’altra esperienza, è una storia che continua. Vorrei celebrarlo come l’anniversario di tante cose vissute, ospitando amici e colleghi con cui sono nate grandi canzoni, con alcuni vivo amicizie importanti e c’è una alchimia artistica profonda. Con qualcuno sarà la prima volta, di solito sono io che faccio incursioni sui palchi altrui, stavolta chiederò di venire a celebrare la mia storia, e anche un po’ della loro, insieme alla gente che ha amato quelle canzoni. Sarà una festa di tutti, sul palco e sotto un palco.



Kintsugi è anche un film: come è nata l’idea?

Attraversa un momento intenso e trasformativo della mia vita, ho vissuto una crisi relazionale che è durata un po’ di tempo e preparando il disco non mi usciva molto altro che le dinamiche relazionali di coppia: questa era la superficie perché poi sono iniziate le domande e il dialogo interiore. Il dolore non viene mai per niente, prende senso quando diventa un attivatore, uno strumento per costringerti, come una madre amorevole, a guardare dove tu non vorresti.



Album e film sono molto coraggiosi.

Il coraggio interiore aiuta a scavare e questo album scava, non è intrattenimento, è verticale e scava in tanti tipi di ferite, sia relazionali che legate al momento storico che stiamo vivendo, ci sono ferite socio-politiche globali, poche volte come in questo momento c’è il sanguinamento di una ferita collettiva e ne parlo in Fomo 1 e Fomo 2 dove faccio riferimento a una crepa collettiva, dovrebbe uscire luce ma escono ancora dolore e sangue, la luce è quella consapevolezza che non è stata ancora raggiunta, quello è l’oro che rimane e che permette di non rifare lo stesso errore.



Cosa ti fa dire che manca consapevolezza?

Se guardo all’autoritarismo e al fascismo noto che dalla ferita collettiva esce ancora sangue e non oro. Tante persone hanno perso la vita per guadagnare qualcosa: attraverso l’evoluzione dell’essere umano abbiamo guadagnato in progresso, scoperte, consapevolezza, riconoscimento dei diritti umani, non dobbiamo dimenticare, oggi, che bisognerebbe difendere tutto quello che è stato conquistato con dolore, fatica e vite umane delle persone e non dobbiamo cadere nelle trappole, in primis quelle dei social network e dell’intelligenza artificiale che fa le cose al posto e tuo e tu ti dimentichi come si fa quella cosa lì. E’ giusto progredire ma non diamo via le nostre connessioni neurali, ci sono cose che non ci convengono troppo, nei paesi scandinavi ad esempio a scuola i libri hanno sostituito gli i-pad.



Hai fiducia nei giovani?

Sono evoluti e svegli, sono stati criticati dalle generazioni precedenti, li hanno etichettati come svogliati, arroganti e ingrati ma io penso che siano semplicemente evoluti: la felicità e la serenità non passano per il successo economico e la posizione sociale, questa è evoluzione perché le generazioni precedenti abboccavano alla scalata al successo e che questa fase sia stata superata è molto prezioso. Questo capitalismo ha prosciugato parti di vita, lo sapevamo ma ci siamo cascati mentre le nuove generazioni rispondono con le manifestazioni globali che significa che si ricordano le ferite del passato e la consapevolezza è stata messa in atto.



Torniamo al disco?

Devo tantissimo a Dardust che mi ha preso per mano in un periodo complesso, abbiamo creato un immaginario viscerale che ha a che fare con la mia infanzia, con quello che ascoltava mia sorella, più grande di 11 anni: ci sono influenze anni Ottanta per questo motivo; volevamo dare un luogo a tutte le canzoni, non creare una playlist con le montagne russe ma identificare un luogo omogeneo. Kintsugi parla di dolore, trasformazione e rinascita, di dinamiche relazioni nella maggior parte dei casi e poi ci sono le domande nate dai dialoghi con me stessa e sulle ferite collettive.



Cosa ti ha aiutata a scavare così in profondità?

Ho iniziato per la prima volta un percorso di psicoterapia, dallo scorso febbraio, che mi ha fatto spostare alcune cose. La danza nella mia vita è sempre stata molto privata, era uno sfogo, era una medicina. Ho iniziato prima a ballare che a cantare e lavorando al disco e col mio team creativo ho spostato la danza dal privato e la ho messa nella mia musica, si sono materializzati gli strumenti per spostarla da una casella a un’altra, è stato un flusso naturale e non più un tentativo, ha attecchito a un terreno primordiale e si è radicata. Ho voluto un video per ogni canzone, ho ritrovato Kate Bush e David Bowie, tutte le mie influenze, artisti legati al Teatro Danza e abbiamo immaginato di dare un ruolo a questo mio periodo trasformativo.



Hai definito Kintsugi un lavoro onesto: perché?

L’album non ha filtri sulle parole, il film è un lavoro onesto sulla crisi di un essere umano, la crisi in una relazione e l’attraversamento di una fase. In questo periodo storico l’ossessione per l’apparenza è castrante verso la musica e l’arte, avevo bisogno che la verità fosse centrale.



Affronti anche il tema dell’abuso sessuale che hai subito da bambina.

Vero, ho scelto di andare fino in fondo anche in merito all’abuso sessuale: è stato il filo con l’onestà a suggerirmi di non escluderlo. Sfogliando il mio diario mi sono imbattuta in una ferita delle più grandi, oggi ho quasi 50 anni e sono diversa rispetto a quel trauma perché grazie alla psicoterapia inizio a prenderne la distanza: perché devo omettere questa cosa per paura del giudizio e delle conseguenze? Mi sono detta che penso a me e vado diritta, al dopo ci penserò.



In Riguarda noi Due parli di un amore senza regole né troppe promesse: immagini così una relazione?

E’ la mia idea di amore sano pericolosissima, è quell’amore a cui si può aspirare e sa difendersi dalle regole sociali, ci sono stratificazioni che entrano in noi e ci fanno scegliere regole non giuste, invasive che si insinuano in noi mentre andrebbero depotenziate. L’amore deve essere naturale e sopravvivere ai tentativi di addomesticare una persona, fare entrare troppe aspettative, spesso legate alla tribù e al villaggio, è sbagliato. Nelle proiezioni entra il peso del giudizio degli altri e cerchi una persona sbagliata perché cerchi quello che vorrebbero gli altri per te. Il tempo massimo dell’amore è il presente e una promessa non è nel presente.



Si è appena celebrata la giornata contro la violenza sulle donne che ti vede da sempre in prima linea: quale è la tua opinione?

Lavorare con Una Nessuno Centomila mi onora e la mia storia personale mi avvicina a loro anche se non potevano sapere cosa mi è successo. Il mondo è pieno di persone, maschi compresi, che hanno subito violenze o abusi sessuali. Quell’atteggiamento ha una radice primordiale di pura prevaricazione di potenza fisica tra un uomo adulto e una donna o un bambino o un adolescente. Dentro di noi c’è il seme della violenza, non siamo esseri buoni, conteniamo istinti e perversioni che ci spingono alla prevaricazione, all’essere violenti: sono traumi non elaborati che causano e violenza, sangue e morte e non sono giustificabili. Parlo me ora: il senso di colpa che ti rimane addosso è un paradosso perché non hai fatto niente eppure ti senti in colpa perché hai insita l’idea che se lo racconti non ti crederanno e questa sensazione dentro di te è enorme.



Ti va di parlare un po' più di te?

A me è successo che avevo 8 anni ed è un orrore che tu non sia creduto. Il tuo cervello cerca di mettere a posto quello che è successo ma non ci riesce, non è razionalizzabile e talvolta arrivi a pensare di essertelo inventato. Parlo per me ma ho anche condiviso storie con chi ha subito violenza come me, compreso amici maschi, e ci siamo detti cose simili. Accadono in contesti famigliari, da persone a te vicine che non ti proteggono ma abusano ed è un orrore: qualcosa si accende in loro e pensano di poterlo fare e spesso la passano liscia. A livello individuale se percepisci certi impulsi devi fare terapia, curare e cambiare quell’atteggiamento da carnefice. Le persone vicine spesso non lo sanno, bisogna tenere alta la guardia. E’ giusto con i nostri figli parlare di tutto, i tabù sessuali sono un luogo fertile dove nascono le perversioni invece più apri le porte, più parli più si disinnescano le bombe.



Diciamo che il mondo che ci sta intorno non ci aiuta, tutt’altro.

Non bisogna subire le regole della società, sono più basse rispetto alla sfera sentimentale di un essere umano che deve essere al di sopra. Non è giusto che in una famiglia un figlio gay debba subire la non accettazione di una madre o di un padre.



Cosa consigli?

Servono corsi per neo genitori dove parlare della possibilità di avere un figlio gay e fare in modo che il giudizio degli altri non sottragga amore ai propri figli. Bisogna denunciare qualsiasi tipo di violenza, che sia famigliare, di un amico, di un educatore o dell’allenatore di calcio; può succedere che qualcuno abbia impulsi sbagliati ma non vergognatevi, non pensate che è colpa vostra, io lo ho detto ai miei figli. Bisogna sempre denunciare. L’educazione sessuale a scuola deve essere obbligatoria da subito, ci sono bambini che hanno impulsi sessuali fin da piccoli, ed è naturale, dunque vanno accompagnati. Il sesso deve essere come l’educazione alimentare. Devi chiederti come funzioni tu e perché ti succede questo o quello, come funziono io e come devo stare al mondo va insegnato prima delle regole sociali. L’educazione sessuale deve essere prioritaria, è una parte gigante della nostra vita.





Una artista in Iran è stata frustata perché ha cantato senza il velo: come possiamo essere di aiuto?

Ho amici che vivono là, conosco un po’ della loro cultura e purtroppo dico che ci sono rischi più grandi di 74 frustate, tante donne vengono uccise; eppure stanno cercando di ribellarsi e hanno un coraggio incredibile che andrebbe sostenuto e premiato. Guardando cosa subiscono dobbiamo ricordarci quanto valgono la nostra libertà e la nostra democrazia.



Chiudiamo parlando del dolore, tema centrale nell’album e nel film.

Il dolore è trasformativo, bisogna farsi forza e non scappare perché si presenta di base come amico, è propulsivo ma il problema è rimanere lì con lui, è un problema che abbiamo tutti. Per me è stato faticoso andare in psicoterapia ma la cosa bellissima è che sto imparando a capire che i traumi non vanno via ma smetti di identificarti con loro: la persona non è il suo trauma o il suo dolore; poi c’è la paura di stare bene e della felicità, e ne parlo in questo disco onesto, perché sei abituato a considerare normale uno stato personale che invece è sempre sul chi va là. Se non ti rendi conto che hai normalizzato un piccolo stato di allerta quando arriva un istante di felicità da parte di qualcuno spesso sei terrorizzato, ti domandi se arriva questa cosa bella poi come la pagherò? Sono meccanismi che ho trovato in me: la paura di stare bene e della felicità è più comune di quanto pensiamo.