L'attore, 55 anni, ha condiviso sui social uno scatto in riva al mare insieme al secondogenito Francesco, nato nel 2001 dal matrimonio con Chiara Giordano. Il ragazzo fa il dj e il produttore musicale, e l'anno scorso ha esordito sul set di "Don Matteo" accanto al padre. Bova ha sempre detto che i suoi quattro figli sono la priorità della sua vita

Un momento di tranquillità, padre e figlio insieme, davanti al mare. Raoul Bova ha voluto condividerlo con i suoi follower con una foto che ha subito raccolto tanti like e commenti affettuosi. Accanto a lui c'è Francesco, uno dei due figli nati dal matrimonio con la produttrice Chiara Giordano. L'attore, che di solito è molto riservato sulla sua vita privata, questa volta ha scelto di mostrare un po' del suo lato più intimo, quello di papà.

Raoul Bova, la foto al mare con il figlio

Nello scatto pubblicato su Instagram, Raoul Bova e Francesco sono in riva al mare, uno accanto all'altro. Il post è accompagnato da una didascalia breve ma piena d'affetto: "Bello passare questi momenti insieme". L'attore non ha detto dove sia stata scattata la foto, né quando. Per Bova, nato a Roma nel 1971 e diventato famoso negli anni Novanta con Piccolo grande amore, il rapporto con i figli è sempre stato un tema importante e delicato, che ha protetto con cura dall'attenzione dei media, soprattutto quando erano piccoli.