Raoul Bova pubblica una foto al mare con il figlio Francesco: "Belli questi momenti"Spettacolo
L'attore, 55 anni, ha condiviso sui social uno scatto in riva al mare insieme al secondogenito Francesco, nato nel 2001 dal matrimonio con Chiara Giordano. Il ragazzo fa il dj e il produttore musicale, e l'anno scorso ha esordito sul set di "Don Matteo" accanto al padre. Bova ha sempre detto che i suoi quattro figli sono la priorità della sua vita
Un momento di tranquillità, padre e figlio insieme, davanti al mare. Raoul Bova ha voluto condividerlo con i suoi follower con una foto che ha subito raccolto tanti like e commenti affettuosi. Accanto a lui c'è Francesco, uno dei due figli nati dal matrimonio con la produttrice Chiara Giordano. L'attore, che di solito è molto riservato sulla sua vita privata, questa volta ha scelto di mostrare un po' del suo lato più intimo, quello di papà.
Raoul Bova, la foto al mare con il figlio
Nello scatto pubblicato su Instagram, Raoul Bova e Francesco sono in riva al mare, uno accanto all'altro. Il post è accompagnato da una didascalia breve ma piena d'affetto: "Bello passare questi momenti insieme". L'attore non ha detto dove sia stata scattata la foto, né quando. Per Bova, nato a Roma nel 1971 e diventato famoso negli anni Novanta con Piccolo grande amore, il rapporto con i figli è sempre stato un tema importante e delicato, che ha protetto con cura dall'attenzione dei media, soprattutto quando erano piccoli.
Chi è Francesco Bova
Francesco è nato nel 2001 ed è il secondo figlio di Raoul Bova e Chiara Giordano, veterinaria e poi produttrice cinematografica, che l'attore ha sposato nel 2000. Il fratello maggiore, Alessandro Leon, è nato nel 2000 e ha la passione per l'arte. Francesco invece ha scelto la musica: lavora come dj e produttore. Nel 2025 ha fatto anche la sua prima esperienza davanti alla macchina da presa, proprio accanto al padre, sul set di Don Matteo 15, la fiction di Rai 1 in cui Raoul Bova interpreta don Massimo. Secondo il settimanale Chi, che aveva pubblicato le foto dal set, si tratta di una piccola parte nei panni di un infermiere. Da ragazzi, aveva raccontato il padre, lui e il fratello non amavano essere riconosciuti come "i figli di", e a volte cambiavano persino il loro nome.
Raoul Bova e i figli: "Il momento più bello della mia vita"
Oltre ad Alessandro Leon e Francesco, Raoul Bova è papà di Luna, nata nel 2015, e di Alma, nata nel 2018, le figlie avute dall'attrice spagnola Rocío Muñoz Morales, da cui si è separato nel 2025. Più volte, ospite di Verissimo, l'attore ha parlato del rapporto con i suoi quattro figli. Nel 2024 ha raccontato di aver aspettato dieci anni prima di farli incontrare tutti insieme, senza mai forzare nulla. Il giorno in cui li ha visti finalmente tutti e quattro insieme è stato, ha detto, "il più bello della mia vita". Parlando della separazione da Rocío Muñoz Morales, ha invece spiegato che per lui la priorità sono sempre stati i figli. Con i due ragazzi più grandi, soprattutto, ci sarebbe "un rapporto di grande apertura e complicità".