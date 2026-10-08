Raoul Bova sull'amore per Beatrice Arnera: "Ho scelto la mia felicità"

In un'intervista al settimanale Diva e Donna, l'attore si è raccontato dopo un anno di grandi cambiamenti: la separazione da Rocío Muñoz Morales, la nuova relazione con la collega Beatrice Arnera e il rapporto con i quattro figli. Al centro delle sue parole c'è un insegnamento ricevuto dalla madre, che lo ha guidato nelle scelte più difficili

Intervistato dal settimanale Diva e Donna, Raoul Bova ha parlato della separazione da Rocío Muñoz Morales (FOTO), la nuova relazione con Beatrice Arnera e il rapporto con i quattro figli. Al centro delle sue parole, l'insegnamento ricevuto dalla madre.

La lezione di mamma Rosa

L'attore romano, 55 anni, ha voluto partire da un ricordo personale per spiegare la svolta della sua vita privata. Il riferimento è alla madre Rosa, scomparsa nel 2019, che gli avrebbe trasmesso un principio tanto semplice quanto impegnativo: "Scegliere la propria felicità non significa amare meno gli altri". Una frase che Bova ha fatto propria in un periodo complicato, segnato dalla chiusura del legame con Rocío Muñoz Morales, 38 anni, con cui ha condiviso molti anni e due figlie. L'attore non rinnega il passato, ma lo legge come un passaggio che lo ha costretto a guardarsi dentro. "Ho capito che si può attraversare anche un cambiamento doloroso cercando di rimanere fedeli a se stessi, senza smettere di essere padre, senza smettere di amare", ha spiegato, aggiungendo che quando un sentimento è sincero non scompare, anche se cambia aspetto.

Il nuovo capitolo con Beatrice Arnera

Oggi accanto a lui c'è Beatrice Arnera, attrice e comica di 31 anni, nata ad Acqui Terme e conosciuta dal pubblico per il cinema e la serialità televisiva. La loro relazione, finita da mesi sotto i riflettori della cronaca rosa, viene descritta da Bova come l'inizio di una fase più serena. L'attore dice di voler proteggere soprattutto i rapporti autentici: "Oggi desidero custodire soprattutto i legami nei quali c'è verità, con i miei figli, con la mia famiglia e con le persone che mi sono state accanto nei momenti più complicati". Nonostante le ferite, ribadisce di non aver perso la fiducia nei sentimenti, perché lasciare che il dolore spenga la capacità di amare sarebbe, a suo avviso, la sconfitta peggiore.