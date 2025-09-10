Raoul Bova rompe il silenzio sul caso Martina Ceretti: cosa ha detto

Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, l'attore - che presto tornerà su Canale 5 con la nuova stagione di "Buongiorno, mamma!" - ha parlato di ciò che è successo dopo gli audio finiti in rete

"Sto cercando di affrontare la situazione come sono abituato a fare, con la consapevolezza che nella vita tutto può accadere, e a testa alta, come mi ha insegnato mio padre. Del resto, siamo esseri umani": così ha commentato Raoul Bova. Il riferimento è agli audio con Vittoria Ceretti finiti in rete senza il suo consenso, diventati virali sui social e poi finiti in tribunale.

Raoul Bova rompe il silenzio

Presto, Raoul Bova tornerà in tv con la terza stagione stagione di Buongiorno, mamma!. Intervistato da TV, Sorrisi e canzoni proprio in vista del ritorno in tv, l'attore ha rotto il silenzio sulla vicenda che, negli ultimi mesi, l'ha visto protagonista suo malgrado.

Il suo matrimonio con Rocio Muno Moralez è finito. E, gli audio con Vittoria Ceretti, sono attualmente nelle mani della Procura di Roma (che starebbe indagando per tentata estorsione). "Non è stato sicuramente bello vedere la propria vita privata sbattuta su tutti i social, soprattutto perché ha provocato non soltanto il mio dolore, come potrà immaginare, e questo lo trovo imperdonabile", ha confessato l'attore.