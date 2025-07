In attesa dei nuovi episodi, Mediaset Infinity ha rilanciato la chiusura dell’ultima puntata della seconda stagione: “Guido porta ad Anna il test di gravidanza che Maurizia aveva portato al padre di suo figlio: è un Borghi, ma non è lui, bensì suo padre Elio. Anna ricorda finalmente cos'è successo prima che finisse in coma: era con Maurizia. La donna era andata a casa dei Borghi per incontrare Sole e, dopo aver raccontato ad Anna tutta la verità, Carmine era entrato in casa. L'uomo ha prima aggredito Anna facendola finire in coma e poi aveva ucciso Maurizia. Proprio quando Anna ricorda tutto, Carmine la rapisce. La situazione sta per diventare davvero pericolosa, ma arrivano Guido e Colaprico che la salvano e arrestano Carmine. Colaprico porta a Sole una lettera di Maurizia indirizzata ad Agata e Sole e la puntata si conclude con il matrimonio tra Francesca e Karim”.

