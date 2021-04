"Buongiorno, Mamma!", il cast della fiction con Raoul Bova

Spazio a un ricco cast, a partire da Raoul Bova , ormai da anni concentrato sul piccolo schermo, da “I Medici” a “Ultimo – Caccia al Narcos”, fino a “La Reina del Sur” e “Made in Italy”. A interpretare sua moglie vi è Maria Chiara Giannetta , nota soprattutto per il ruolo del capitano Anna Olivieri in “Don Matteo”.

La coppia protagonista ha 4 figli, interpretati dai giovanissimi Elena Funari (“Il cacciatore 3”, “Carosello Carosone”), Matteo Oscar Giuggioli (“Gli sdraiati”, “Un passo dal cielo”, “Sotto il sole di Riccione”), Ginevra Francesconi (“Famosa”, “The Nest”, “Genitori vs. Influencer”) e Marco Valerio Bartocci (La guerra è finita).

Completano il cast Serena Autieri, Erasmo Genzini, Filippo Gilli, Stella Egitto e Domenico Diele. Di quest’ultimo si è molto discusso, considerando le vicende legali a lui connesse e la condanna a 5 anni e 10 mesi di fine 2020 per omicidio stradale aggravato.

Ecco quanto comunicato da Lux Vide in merito: “Domenico Diele è stato scritturato come attore da persona libera e non ancora condannato definitivamente a scontare la pena. La Costituzione Italiana sancisce il principio di non colpevolezza fino a definitiva sentenza di condanna, intervenuta in un momento successivo alle riprese della serie. In ogni caso Lux Vide crede nel valore riabilitativo della pena”.