Buongiorno, mamma!, quando esce la seconda stagione della fiction

Buongiorno, mamma!, quando esce

La fiction prenderà il via il 15 febbraio su Canale 5. La storia dei Borghi, una famiglia apparentemente come tante, si dipana tra passato e presente, dal 1995 ad oggi. Si racconta la storia di Guido (Bova) e Anna (Giannetta) nata tra mille ostacoli e difficoltà, poi diventati genitori di quattro figli: Francesca, Jacopo, Sole e Michelino. Chi ha visto la prima stagione ricorderà che si era conclusa con un colpo di scena. “È solo uno dei tanti che vedrete nelle nuove puntate” ha rivelato Raoul Bova sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. “La seconda è ancora più avvincente della prima” ha confermato Maria Chiara Giannetta. La prima stagione si era conclusa con il malore di Anna, che dopo uno shock era finita in coma. Attenzione spoiler! Attraverso un flashback abbiamo scoperto che, aprendo la porta di casa, Anna si era trovata davanti Maurizia Scalzi, amica d’infanzia che credeva essere morta in un incendio. Interpretare una donna in coma, ha spiegato Maria Chiara Giannetta alias Anna, non è affatto semplice. “Devi dare sempre l'impressione di non stare dormendo perchè la donna in quel letto è viva. Poi Anna, in un certo qual modo ascolta quello che le viene detto e dà delle risposte pur senza rispondere”.