Muori di lei, il film con Riccardo Scamarcio e Maria Chiara Giannetta

“Un insegnante che ha la figura di un padre coraggioso come riferimento, morto salvando dei bambini da un incendio. Non ha lo stesso slancio, vive in una casa regalata dal suocero, che non smette di ricordarlo, è un gatto che amerebbe essere leone, ma sta sul divano a fare lezione via Zoom ai suoi studenti mentre la moglie è sconvolta dall’emergenza in ospedale", ha raccontato invece Riccardo Scamarcio del suo personaggio, Luca. "Incontra una vicina e l’attrazione lo colpisce". Il film descrive anche la figura del "maschio contemporaneo" in crisi: "Mi sento spesso un gattino, a volte per fortuna un leone, almeno ogni tanto".