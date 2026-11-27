Il 27 novembre torna il Record Store Day Black Friday, appuntamento dedicato al vinile e ai negozi di dischi indipendenti che negli ultimi anni è diventato un momento importante per gli appassionati del formato analogico. Anche quest'anno alcune uscite sono destinate a richiamare numerosi acquirenti, dai più giovani fan di Noah Kahan agli appassionati dei Beatles

Nato come versione natalizia del Record Store Day, l'appuntamento di Black Friday ha l'obiettivo di portare una parte del grande pubblico nei negozi indipendenti durante una delle giornate più importanti per lo shopping. Rispetto al tradizionale Record Store Day, le pubblicazioni sono meno numerose e non necessariamente pensate per essere esclusive e irripetibili: alcune possono infatti rimanere disponibili anche per il resto della stagione delle feste.

Il ritorno dei giovani al vinile

Il pubblico del Record Store Day è cambiato profondamente. Kurtz sottolinea che oggi la maggior parte dei partecipanti ha meno di 35 anni e che le donne sono leggermente più numerose degli uomini. Una trasformazione alla quale hanno contribuito soprattutto le grandi popstar. Kurtz sottolinea il cambiamento generazionale: "a maggior parte delle persone che vengono oggi al Record Store Day e partecipano ha meno di 35 anni, e sono leggermente più donne che uomini", riporta NME.

Billie Eilish, con alcune pubblicazioni in formato 7 pollici, avrebbe aperto la strada. Ma è stato soprattutto Taylor Swift a cambiare le dimensioni del fenomeno. La pubblicazione nel 2023 di Long Pond Studio Sessions, realizzata in esclusiva per i negozi di dischi, è diventata la prima uscita esclusiva del Record Store Day a entrare nella top 10 della Billboard 200. "Quando ha realizzato Long Pond Studio Sessions con noi, in esclusiva per i negozi di dischi, è cambiato tutto", ha raccontato Kurtz.