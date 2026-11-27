Record Store Day Black Friday, i vinili tornano protagonisti con nuove uscite specialiMusica
Il 27 novembre torna il Record Store Day Black Friday, appuntamento dedicato al vinile e ai negozi di dischi indipendenti che negli ultimi anni è diventato un momento importante per gli appassionati del formato analogico. Anche quest'anno alcune uscite sono destinate a richiamare numerosi acquirenti, dai più giovani fan di Noah Kahan agli appassionati dei Beatles
Oggi, venerdì 27 novembre, torna il Record Store Day Black Friday, appuntamento dedicato al vinile e ai negozi di dischi indipendenti che negli ultimi anni è diventato un momento importante per gli appassionati del formato analogico.
Secondo Michael Kurtz, cofondatore del Record Store Day, anche quest'anno alcune uscite sono destinate a richiamare numerosi acquirenti, dai più giovani fan di Noah Kahan agli appassionati dei Beatles.
Nato come versione natalizia del Record Store Day, l'appuntamento di Black Friday ha l'obiettivo di portare una parte del grande pubblico nei negozi indipendenti durante una delle giornate più importanti per lo shopping. Rispetto al tradizionale Record Store Day, le pubblicazioni sono meno numerose e non necessariamente pensate per essere esclusive e irripetibili: alcune possono infatti rimanere disponibili anche per il resto della stagione delle feste.
Kurtz racconta di essere stato inizialmente contrario all'idea, considerandola troppo legata alla logica del Black Friday dei grandi rivenditori. Poi ha cambiato idea, trasformando l'iniziativa in una versione più contenuta dell'evento dedicata alle festività. Secondo il cofondatore, per molti negozi quella giornata può rappresentare l'equivalente di circa due mesi di attività.
Il ritorno dei giovani al vinile
Il pubblico del Record Store Day è cambiato profondamente. Kurtz sottolinea che oggi la maggior parte dei partecipanti ha meno di 35 anni e che le donne sono leggermente più numerose degli uomini. Una trasformazione alla quale hanno contribuito soprattutto le grandi popstar. Kurtz sottolinea il cambiamento generazionale: "a maggior parte delle persone che vengono oggi al Record Store Day e partecipano ha meno di 35 anni, e sono leggermente più donne che uomini", riporta NME.
Billie Eilish, con alcune pubblicazioni in formato 7 pollici, avrebbe aperto la strada. Ma è stato soprattutto Taylor Swift a cambiare le dimensioni del fenomeno. La pubblicazione nel 2023 di Long Pond Studio Sessions, realizzata in esclusiva per i negozi di dischi, è diventata la prima uscita esclusiva del Record Store Day a entrare nella top 10 della Billboard 200. "Quando ha realizzato Long Pond Studio Sessions con noi, in esclusiva per i negozi di dischi, è cambiato tutto", ha raccontato Kurtz.
Approfondimento
Record Store Day Black Friday, i vinili tornano protagonisti
Noah Kahan tra i protagonisti del 2026
Per il Black Friday 2026 Kurtz punta soprattutto su Noah Kahan.
"Ha un 7 pollici speciale realizzato proprio per i negozi di dischi, davvero molto interessante", ha spiegato Kurtz, riferendosi a Draw You Out, legato alla colonna sonora di The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.
Oltre allo speciale 7 pollici realizzato per i negozi di dischi e legato alla colonna sonora di The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, tra le uscite più attese viene indicato anche The Last of the Bugs, raccolta dei quattro brani aggiunti da Kahan all'edizione ampliata dell'album The Great Divide.
Tra gli altri titoli segnalati da Kurtz figurano un cofanetto dal vivo di Bruce Springsteen, la versione americana di Rubber Soul dei Beatles su vinile dorato, un album dal vivo di Billy Joel e un disco dedicato alle sessioni in studio dei Doors.
Approfondimento
Record Store Day Black Friday, oltre 150 edizioni speciali in vinile
Dagli Stones al jazz
La selezione attraversa generi e generazioni. Kurtz prevede un buon riscontro anche per le pubblicazioni di Miles Davis, Jerry Garcia Band e Grateful Dead, oltre all'edizione originale e precedentemente inedita dell'album I Love Rock & Roll di Joan Jett.
Attesa anche per tre album del chitarrista giapponese Masayoshi Takanaka e per un doppio LP dei Ween. La varietà della proposta è uno degli elementi che hanno caratterizzato il Record Store Day fin dalle sue origini, quando un'uscita dedicata al bassista jazz Jaco Pastorius, realizzata grazie anche all'intervento di Robert Trujillo dei Metallica, contribuì ad ampliare la manifestazione oltre il rock.
Approfondimento
Il Record Store Day compie 19 anni tra luci e ombre
Il vinile non è più soltanto un formato da ascoltare
Una parte del pubblico più giovane acquista oggi i dischi anche per collezionarli ed esporli, senza necessariamente ascoltarli. Un fenomeno che Kurtz dice di aver inizialmente guardato con perplessità, salvo poi riconoscere il valore estetico e collezionistico delle edizioni.
Lo stesso cofondatore ammette di voler acquistare la ristampa di Rubber Soul dei Beatles pur sapendo probabilmente che non aprirà mai la confezione, proprio per conservarla intatta come oggetto da collezione.
Approfondimento
A Noel Gallagher il ruolo di ambassador per il Record Store Day 2021
Verso il ventesimo anniversario
Il Record Store Day si prepara intanto a celebrare nel 2027 il ventesimo anniversario. Kurtz e la cofondatrice Carrie Colliton immaginano concerti dal vivo e un'installazione artistica dedicata alle pubblicazioni realizzate negli anni, oggi conservate in un magazzino nella Carolina del Nord.
Il successo del vinile, secondo Kurtz, non mostra però segnali di rallentamento. A preoccupare è piuttosto l'aumento dei costi, legato anche alle spese di spedizione. Quasi vent'anni dopo la nascita del Record Store Day, la domanda resta alta, anche se i prezzi sono ormai lontani da quelli di un tempo, quando nei negozi dell'usato era possibile trovare copie di qualità di Led Zeppelin, Beatles o Pink Floyd per pochi dollari.
Approfondimento
Taylor Swift ambassador per il Record Store Day 2022
Credi Pugni - Alice Bazzini
"Singolarmente", i 34 singoli usciti e da non perdere
Un ottobre da record, un ottobre stracolmo di musica bella e fresca. Sono Troppo Poco di Pugni (brano che parla di chi si sente in posizione difficile in amore) e Tempesta della Mente di Éirin (che ci spinge a osservare i nostro mostri interiori da una diversa prospettiva) sono i due brani più identitari. Tolta la coppia già segnalata tutti gli altri brani, scelti tra oltre 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO