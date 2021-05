A Noel Gallagher il ruolo di ambassador per il Record Store Day 2021

Noel Gallagher è ambassador del Record Store Day 2021

Nelle scorse ore, Noel Gallagher, che a noi italiani ha regalato un’emozionante performance sulle note di “Dead In The Water”, al Concerto del Primo Maggio, ha condiviso sui social ufficiali dell’evento un video messaggio in cui, dimostra tutto il suo supporto all’iniziativa, non solo riferendosi alla pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) che sta mettendo a dura prova tutto il mondo dell’arte e dello spettacolo, quanto più all’importanza che la musica e i negozi di dischi hanno inconsapevolmente nella vita di ognuno di noi. Entusiasta di questo ruolo che andrà a ricoprire, ha raccontato il forte legame che da sempre i negozi di dischi hanno avuto nel corso della sua vita: “È qualcosa che fa parte del mio DNA. Penso che se riusciremo a tenere i negozi di dischi aperti il più a lungo possibile sarà merito dei giovani di questo Paese. Per questa edizione del Record Store Day sarò coinvolto ed ho qualcosa di davvero unico in uscita". Noel Gallagher presenterà infatti una versione speciale della raccolta che racconta i suoi primi dieci anni da solista, lontano dagli Oasis e membro degli High Flying Birds. Il suo titolo è “Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)” e sarà eccezionalmente disponibile per il mercato britannico. L'edizione discografica è limitata e numerata a mano, disponibile in doppio vinile colorato nero e giallo, contente immagini inedite.