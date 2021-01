Noel Gallagher pubblica un nuovo album degli Oasis senza Liam

Il chitarrista e cantautore ha annunciato di essere al lavoro su quattordici canzoni che non sono entrate nei precedenti album Condividi:

Con i fratelli Gallagher è sempre complicato assicurarsi che una notizia non venga poi smentita dai fatti, ma a quanto pare sta per arrivare un nuovo album degli Oasis (le canzoni più famose). Noel Gallagher ha rivelato al Sun di essere impegnato nella registrazione di 14 tracce che non sono state inserite nei precedenti album della band che ha fatto la storia del britpop. All’operazione però non sta partecipando il fratello Liam, con il quale ha litigato da quando il gruppo si è sciolto nel 2009. Nonostante la rottura, Noel Gallagher ha ammesso di avere un legame emotivo con le canzoni che ha riscoperto.

Le parole di Noel Gallagher approfondimento Noel Gallagher: "Ho voluto bene a mia madre fino a quando è nato Liam" Alla stampa britannica, il chitarrista e cantautore ha dichiarato: “Ho elencato le canzoni corrette e ce n'erano 14. Sono semplicemente cadute nel dimenticatoio di vari progetti negli anni. Le registrerò. Alcune sono piuttosto vecchia scuola. Stavo guardando l'elenco delle tracce e pensavo, 'Dannazione, mi avvicinerei a quella canzone in modo diverso. È stato un processo davvero interessante”. Nessuna possibilità di reunion degli Oasis nonostante gli appelli del fratello Liam che ha detto di essere disponibile al ritorno del gruppo. Il cantante ha anche rivelato un’offerta di 100 milioni di sterline per un tour lo scorso febbraio. Proposta rifiutata da Noel Gallagher e che non ha però spento le speranze di Liam Gallagher e dei fan del gruppo.

approfondimento La proposta di Capodanno di Liam Gallagher: reunion Oasis nel 2021? In merito al nuovo album, Noel ha dichiarato che non poteva abbandonare le canzoni degli Oasis e ha spiegato che “Il regalo non sta arrivando con gli accordi. Il dono che mi è stato fatto è ricordare tutto. Se suono una canzone una volta è lì per sempre. Ovviamente dimenticherò le piccole cose, ma anni dopo suonerò qualcosa e dirò, 'Aspetta, è quella fottuta melodia che avevo. Questo è il dono, non la scrittura di canzoni.