Una storia intensa e dolorosa, ispirata a un fatto di cronaca, che racconta il bisogno di essere amati e la fragilità dei legami umani. Arriva su Sky Cinema in prima TV LA GIOIA, con Valeria Golino, Saul Nanni e Jasmine Trinca, che esordirà domenica 14 giugno alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K

Arriva su Sky Cinema in prima TV LA GIOIA , con Valeria Golino , Saul Nanni e Jasmine Trinca , che esordirà domenica 14 giugno alle 21:15 su Sky Cinema Uno , in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K . Una storia intensa e dolorosa, ispirata a un fatto di cronaca, che racconta il bisogno di essere amati e la fragilità dei legami umani.

Prodotto da HT Film, Indigo Film e Vision Distribution, in collaborazione con Sky, LA GIOIA è tratto dall'opera teatrale Se non sporca il mio pavimento di Giuliano Scarpinato e Gioia Salvatori, diventata poi una sceneggiatura vincitrice nel 2021 del Premio Solinas. Il racconto sviluppa una vicenda che intreccia desiderio, solitudine e bisogno di riscatto, muovendosi tra dramma sentimentale e thriller psicologico.

Protagonista è Gioia, interpretata da Valeria Golino, un’insegnante di liceo che vive una vita appartata e segnata da profonde difficoltà relazionali. L'incontro con Alessio (Saul Nanni), uno studente inquieto e sfuggente, farà nascere un rapporto tanto inatteso quanto destabilizzante, destinato a mettere in discussione ogni equilibrio. Accanto a loro, Jasmine Trinca, nei panni di una donna dal fascino irresistibile e imprevedibile, e Francesco Colella, interprete di una figura pronta a orientare e condizionare le scelte altrui secondo i propri interessi, completano il ritratto di un mondo attraversato da fragilità emotive, incomprensioni e desideri inespressi.

Con LA GIOIA, Nicolangelo Gelormini firma un film che esplora il desiderio di appartenenza, la ricerca di un equilibrio affettivo e le dinamiche invisibili che regolano i rapporti umani. Un racconto in cui attrazione, dipendenza emotiva e bisogno di riconoscimento si intrecciano, accompagnando i protagonisti in un percorso carico di tensioni e conseguenze imprevedibili.

LA SINOSSI

Gioia è un’insegnante di liceo che non ha mai conosciuto l’amore, se non quello opprimente dei genitori, con cui vive ancora. Tra gli studenti della sua scuola c’è Alessio che usa il suo corpo come uno strumento per rimediare qualche centinaio di euro e aiutare sua madre, cassiera in un supermercato.

Tra Alessio e Gioia nasce un legame proibito, fragile e inspiegabilmente necessario per entrambi.

Ma il desiderio di un riscatto sociale e umano per Alessio è un veleno silenzioso che gli impedisce di farsi conquistare definitivamente dalla dolcezza disarmante di Gioia. Così, distrugge tutto e cancella l’unica persona che lo abbia mai amato.

LA GIOIA | domenica 14 giugno alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.