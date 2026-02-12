La Gioia, la recensione del film di Gelormini con Valeria Golino

Con La Gioia, unico film italiano in concorso alle Giornate degli Autori della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2025, Nicolangelo Gelormini firma un’opera intensa e poetica, ispirata a un fatto di cronaca realmente accaduto. Dal 12 febbraio, arriva finalmente al cinema. Valeria Golino, Saul Nanni e Jasmine Trinca danno corpo a una tragedia che vibra di desiderio e annientamento. Un film che rifiuta i riflettori morbosi della cronaca e sceglie la sobrietà tagliente del cinema d’autore

Questa volta non c’è L’arte in questa Gioia. Non la saga televisiva diretta e amata da Valeria Golino , che ha conquistato Cannes con L’arte della gioia, ma un film che prende lo stesso nome e lo priva di felicità, per restituircelo come ferita. La Gioia di Nicolangelo Gelormini, unico titolo italiano in concorso alle Giornate degli Autori della Mostra di Venezia 2025 , è un’opera che parte da un dramma di cronaca e lo trasfigura in parabola universale.

Una Madame Bovary piemontese

Il cuore del film è Gioia, interpretata da una straordinaria Valeria Golino, proteiforme e magnetica. È una donna single attempata che vive ancora con i genitori: un padre con l’Alzheimer e una madre protettiva, quasi beghina. Insegna francese, conosce a memoria i luoghi dove si amarono Rimbaud e Verlaine, ma veste con improbabili maglioni a fiorellini, tiene sul comò angeli di ceramica, bambolotti di pezza e la sciarpa della Juventus.

La sua felicità si riduce a una partita vinta dai bianconeri contro il Frosinone o a un gol di Bremer di testa. Non ha mai vissuto “il tempo delle mele” e ancora lo aspetta, perché nei sogni i frutti non marciscono mai. Nella colonna sonora, accanto a David Bowie e a Blue Monday dei New Order, c’è Pure Reality di Richard Anderson: un inno dolente, che restituisce il senso di una vita sospesa fra attesa e illusione.

Eppure non c’è dileggio nel racconto: Gelormini non guarda mai con ironia crudele a questa Madame Bovary piemontese, ma la filma con rispetto, perché le leggi del desiderio non conoscono morale. In questo senso La Gioia non racconta soltanto un’ossessione individuale, ma una forma di analfabetismo sentimentale collettivo. Gioia conosce le parole dell’amore meglio dell’amore stesso: ha studiato i romanzi, interiorizzato i codici, ma non ha mai avuto accesso all’esperienza. Alessio, al contrario, vive il corpo come linguaggio primario, ma senza alcuna grammatica emotiva. Il loro incontro non è quindi scandalo morale: è collisione tra teoria e istinto, tra immaginazione e sopravvivenza. E proprio da questa incompatibilità nasce la tragedia.