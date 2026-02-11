Nel film La Gioia, al centro del racconto si colloca Gioia, interpretata da Valeria Golino, una donna di mezza età che insegna francese in un liceo. La sua quotidianità è segnata da un’esistenza monotona e priva di slanci. Vive ancora con i genitori e sopporta un rapporto soffocante, in particolare con la madre, presenza costante e invadente. Nella sua vita non c’è mai stato spazio per un amore autentico. Lei stessa, in un momento cruciale, confessa ad Alessio: “Sono stata lenta per tutta la vita”, parole che risuonano come una presa di coscienza tardiva, proprio quando il destino sembra offrirle una possibilità di cambiamento.

Dall’altra parte c’è Alessio, studente del liceo, interpretato da Saul Nanni. È un ragazzo privo di ambizioni scolastiche, concentrato unicamente sull’idea di accumulare denaro. Per raggiungere questo obiettivo sfrutta il proprio corpo, arrivando a travestirsi da donna pur di ottenere qualche centinaio di euro. A sostenerlo in questa doppia vita è Cosimo, parrucchiere e amico della madre di Alessio, Carla, cassiera in un supermercato. Carla, interpretata da Jasmine Trinca, condivide con il figlio una condizione economica precaria che rende il bisogno di denaro una costante.

L’incontro tra Gioia e Alessio avviene quando il ragazzo inizia a frequentare la casa dell’insegnante con la scusa di prendere ripetizioni di francese. Da questo rapporto apparentemente innocuo prende forma un legame proibito, fragile e al tempo stesso indispensabile per entrambi. Per Gioia rappresenta l’occasione di una rinascita, la possibilità di vivere finalmente un sentimento totalizzante. Per Alessio, invece, il rapporto è attraversato da un’ambivalenza profonda: il desiderio di riscatto sociale e umano agisce come un “veleno silenzioso” che gli impedisce di abbandonarsi completamente alla dolcezza disarmante di Gioia. L’esito è distruttivo: Alessio finisce per annientare tutto, cancellando l’unica persona che lo abbia mai amato.