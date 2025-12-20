Ecco il trailer de La gioia, il nuovo film di Nicolangelo Gelormini con Valeria Golino, Saul Nanni e Jasmine Trinca. Tratto da un’opera teatrale e vincitore del Premio Franco Solinas per la sceneggiatura, il film racconta un legame proibito e fragile tra un’insegnante e uno studente, attraversato da desiderio, solitudine e disuguaglianze sociali. Nelle sale dal 12 febbraio con Vision Distribution

È disponinile il trailer de La gioia, il nuovo film diretto da Nicolangelo Gelormini, che arriverà nelle sale italiane dal 12 febbraio, distribuito da Vision Distribution. Un’opera intensa e delicata che mette al centro il desiderio, la solitudine e il bisogno di essere visti, interpretata da Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca, Francesco Colella e Betti Pedrazzi.

Prodotto da HT Film, Indigo Film e Vision Distribution in collaborazione con Sky, La gioia è prodotto da Viola Prestieri e Nicola Giuliano, con il contributo del Ministero della Cultura, del Piemonte Film TV Fund e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

Un legame fragile e necessario

Al centro del film c’è Gioia, insegnante di liceo che non ha mai conosciuto l’amore se non nella sua forma più soffocante: quello dei genitori, con cui vive ancora. Nella sua scuola incontra Alessio, uno studente che utilizza il proprio corpo come mezzo di sopravvivenza per aiutare la madre, cassiera in un supermercato.

Tra i due nasce un rapporto proibito, fragile e profondamente necessario. Un legame che sembra offrire a entrambi una possibilità di salvezza, ma che si incrina sotto il peso delle disuguaglianze sociali e del desiderio di riscatto. Alessio, incapace



Percorso

di accettare fino in fondo la dolcezza disarmante di Gioia, finisce per distruggere tutto, cancellando l’unica persona che lo abbia mai amato.

Dal teatro al cinema

La sceneggiatura di La gioia, vincitrice ex aequo del Premio Franco Solinas 2021, è firmata da Giuliano Scarpinato e Benedetta Mori, in collaborazione con Chiara Tripaldi, e con il contributo alla scrittura dello stesso Gelormini. Il film è tratto dall’opera teatrale Se non sporca il mio pavimento, scritta da Giuliano Scarpinato e Gioia Salvatori, mantenendo una forte tensione emotiva e una scrittura asciutta, mai consolatoria.

Un film di corpi, sguardi e silenzi

Il trailer lascia intravedere un racconto fatto di corpi esposti, silenzi carichi di senso e relazioni asimmetriche. La fotografia è firmata da Gianluca Rocco Palma, il montaggio da Chiara Vullo, mentre le musiche originali sono di Tóti Guðnason. I costumi sono di Antonella Cannarozzi e la scenografia di Eugenia F. Di Napoli.

Con La gioia, Nicolangelo Gelormini firma un film che interroga lo spettatore senza offrire facili assoluzioni, raccontando il desiderio come spazio di vulnerabilità e rischio, e l’amore come possibilità che, a volte, arriva troppo tardi.