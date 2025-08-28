La Gioia, la recensione del film di Gelormini con Valeria Golino

Con La Gioia, unico film italiano in concorso alle Giornate degli Autori di Venezia 2025, Nicolangelo Gelormini firma un’opera intensa e poetica, ispirata a un omicidio realmente accaduto. Valeria Golino, Saul Nanni e Jasmine Trinca danno corpo a una tragedia che vibra di desiderio e annientamento. Un film che rifiuta i riflettori morbosi della cronaca e si affida alla sobrietà tagliente del cinema d’autore.

Questa volta non c’è L’arte in questa Gioia. Non la saga televisiva diretta e amata da Valeria Golino , che ha conquistato Cannes con L’arte della gioia, ma un film che prende lo stesso nome e lo priva di felicità, per restituircelo come ferita. La Gioia di Nicolangelo Gelormini, unico titolo italiano in concorso alle Giornate degli Autori della Mostra di Venezia 2025 , è un’opera che parte da un dramma di cronaca e lo trasfigura in parabola universale.

Una Madame Bovary piemontese

Il cuore del film è Gioia, interpretata da una straordinaria Valeria Golino, proteiforme e magnetica. È una donna single attempata che vive ancora con i genitori: un padre con l’Alzheimer e una madre protettiva, quasi beghina. Insegna francese, conosce a memoria i luoghi dove si amarono Rimbaud e Verlaine, ma veste con improbabili maglioni a fiorellini, tiene sul comò angeli di ceramica, bambolotti di pezza e la sciarpa della Juventus.

La sua felicità si riduce a una partita vinta dai bianconeri contro il Frosinone o a un gol di Bremer di testa. Non ha mai vissuto “il tempo delle mele” e ancora lo aspetta, perché nei sogni i frutti non marciscono mai. Nella colonna sonora, accanto a David Bowie e a Blue Monday dei New Order, c’è Pure Reality di Richard Anderson: un inno dolente, che restituisce il senso di una vita sospesa fra attesa e illusione.

Eppure non c’è dileggio nel racconto: Gelormini non guarda mai con ironia crudele a questa Madame Bovary piemontese, ma la filma con rispetto, perché le leggi del desiderio non conoscono morale.