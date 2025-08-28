Venezia 82, oggi George Clooney ed Emma Stone al Lido. DIRETTA

Giovedì 28 agosto all’82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (LO SPECIALE – RIVIVI LA DIRETTA DELLA PRIMA GIORNATA – LE PAGELLE AGLI ABITI SUL RED CARPET – LE COPPIE ARTISTICHE PIÙ ATTESE) vanno in scena i primi divi internazionali.

In Concorso (TUTTI I FILM IN CONCORSO) torna George Clooney nel film corale Jay Kellydi Noah Baumbach, con un super cast che comprende Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Alba Rohrwacher e Greta Gerwig (anche co-sceneggiatrice insieme al marito regista). La pellicola segue il famoso attore cinematografico Jay Kelly e il suo devoto manager Ron in un vorticoso viaggio di inattesa profondità attraverso l'Europa. Lungo la strada sono entrambi costretti a fare i conti con le scelte che hanno fatto, con i rapporti con i loro cari e con l’eredità che lasceranno alle generazioni future.

Sempre in Concorso anche il film Bugonia di Yorgos Lanthimos e con Emma Stone, che ripropone il sodalizio vincitore del Leone d'Oro nel 2023 con Povere creature!. Due giovani con l'ossessione dei complotti rapiscono la potente amministratrice delegata di una grande azienda, convinti che sia un'aliena intenzionata a distruggere il pianeta Terra.

Ancora in Concorso il film Orphan di Laszlo Nemes. Ambientato a Budapest nel 1957 dopo la rivolta contro il regime comunista, racconta la storia di Andor, un ragazzino ebreo che, cresciuto dalla madre con narrazioni idealizzate sul padre defunto, deve invece confrontarsi con la figura di un uomo brutale che all’improvviso afferma di essere il suo vero padre.

Fuori Concorso, invece, c’è la prima ufficiale del documentario Ghost Elephants di Werner Herzog, titolare del Leone d’Oro alla Carriera 2025. Da dieci anni, il Dottor Steve Boyes è alla ricerca di un misterioso e sfuggente branco di elefanti fantasma sulle montagne dell'Angola.

Nella sezione Orizzonti debutta la regista Carolina Cavalli con Il rapimento di Arabella, con Benedetta Porcaroli. Nel road movie, Holly, 28 anni, ha sempre creduto di essere la versione sbagliata di sé stessa. Quando incontra una bambina di nome Arabella, si convince di aver trovato la sé stessa di un tempo.

Alle Giornate degli Autori c’è l’unico titolo italiano in gara (TUTTI I FILM ITALIANI IN CONCORSO E NON), La gioia di Nicolangelo Gelormini con Valeria Golino, Saul Nanni e Jasmine Trinca. Ispirato a un fatto di cronaca nera, l'assassinio di Gloria Rosboch, racconta la storia di Gioia, un'insegnante di liceo che non ha mai conosciuto l'amore. Tra gli studenti della sua scuola c'è Alessio, un ragazzo, che usa il suo corpo come uno strumento. Tra loro nasce un legame proibito.