Venezia 82, oggi George Clooney ed Emma Stone al Lido. DIRETTA

Mostra del Cinema di Venezia 2025, oggi George Clooney ed Emma Stone al Lido. DIRETTA
In Concorso George Clooney in Jay Kelly di Noah Baumbach con Adam Sandler, Alba Rohrwacher e Greta Gerwig, poi Emma Stone in Bugonia di Yorgos Lanthimos e ancora Orphan di Laszlo Nemes. Fuori Concorso il documentario Ghost Elephants del Leone d'Oro alla Carriera Werner Herzog. A Orizzonti la regista Carolina Cavalli con Il rapimento di Arabella con Benedetta Porcaroli. Alle Giornate degli Autori l'unico titolo italiano in gara, La gioia di Nicolangelo Gelormini con Valeria Golino, Saul Nanni e Jasmine Trinca
in evidenza
Giovedì 28 agosto all’82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (LO SPECIALE – RIVIVI LA DIRETTA DELLA PRIMA GIORNATA – LE PAGELLE AGLI ABITI SUL RED CARPET – LE COPPIE ARTISTICHE PIÙ ATTESE) vanno in scena i primi divi internazionali.
In Concorso (TUTTI I FILM IN CONCORSO) torna George Clooney nel film corale Jay Kellydi Noah Baumbach, con un super cast che comprende Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Alba Rohrwacher e Greta Gerwig (anche co-sceneggiatrice insieme al marito regista). La pellicola segue il famoso attore cinematografico Jay Kelly e il suo devoto manager Ron in un vorticoso viaggio di inattesa profondità attraverso l'Europa. Lungo la strada sono entrambi costretti a fare i conti con le scelte che hanno fatto, con i rapporti con i loro cari e con l’eredità che lasceranno alle generazioni future.
Sempre in Concorso anche il film Bugonia di Yorgos Lanthimos e con Emma Stone, che ripropone il sodalizio vincitore del Leone d'Oro nel 2023 con Povere creature!. Due giovani con l'ossessione dei complotti rapiscono la potente amministratrice delegata di una grande azienda, convinti che sia un'aliena intenzionata a distruggere il pianeta Terra.
Ancora in Concorso il film Orphan di Laszlo Nemes. Ambientato a Budapest nel 1957 dopo la rivolta contro il regime comunista, racconta la storia di Andor, un ragazzino ebreo che, cresciuto dalla madre con narrazioni idealizzate sul padre defunto, deve invece confrontarsi con la figura di un uomo brutale che all’improvviso afferma di essere il suo vero padre.
Fuori Concorso, invece, c’è la prima ufficiale del documentario Ghost Elephants di Werner Herzog, titolare del Leone d’Oro alla Carriera 2025. Da dieci anni, il Dottor Steve Boyes è alla ricerca di un misterioso e sfuggente branco di elefanti fantasma sulle montagne dell'Angola.
Nella sezione Orizzonti debutta la regista Carolina Cavalli con Il rapimento di Arabella, con Benedetta Porcaroli. Nel road movie, Holly, 28 anni, ha sempre creduto di essere la versione sbagliata di sé stessa. Quando incontra una bambina di nome Arabella, si convince di aver trovato la sé stessa di un tempo.
Alle Giornate degli Autori c’è l’unico titolo italiano in gara (TUTTI I FILM ITALIANI IN CONCORSO E NON), La gioia di Nicolangelo Gelormini con Valeria Golino, Saul Nanni e Jasmine Trinca. Ispirato a un fatto di cronaca nera, l'assassinio di Gloria Rosboch, racconta la storia di Gioia, un'insegnante di liceo che non ha mai conosciuto l'amore. Tra gli studenti della sua scuola c'è Alessio, un ragazzo, che usa il suo corpo come uno strumento. Tra loro nasce un legame proibito.
Orizzonti, Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli con Benedetta Porcaroli
Nella sezione Orizzonti debutta la regista Carolina Cavalli con Il rapimento di Arabella, con Benedetta Porcaroli.
Holly, ventotto anni, ha sempre creduto di essere la versione sbagliata di sé stessa e che la sua vita non sia andata come avrebbe voluto. Quando incontra una bambina di nome Arabella, si convince di aver trovato la sé stessa di un tempo. Decisa a scappare di casa, la bambina nasconde la sua identità e asseconda il desiderio di Holly: tornare indietro e diventare qualcuno di speciale.
Ghost Elephants, il documentario Fuori Concorso del Leone d'Oro alla Carriera Werner Herzog
Fuori Concorso, invece, c’è la prima ufficiale del documentario Ghost Elephants di Werner Herzog, titolare del Leone d’Oro alla Carriera 2025. Da dieci anni, il Dottor Steve Boyes è alla ricerca di un misterioso e sfuggente branco di elefanti fantasma sulle montagne dell'Angola.
Orphan, il film in Concorso di Laszlo Nemes
Ancora in Concorso (TUTTI I FILM IN CONCORSO) il film Orphan di Laszlo Nemes.
Budapest, 1957. Dopo la rivolta contro il regime comunista, il mondo di Andor, un ragazzino ebreo cresciuto dalla madre con narrazioni idealizzate sul padre defunto, viene sconvolto quando si presenta un uomo brutale che afferma di essere il suo vero padre.
Bugonia, il film in Concorso di Yorgos Lanthimos con Emma Stone
Sempre in Concorso anche il film Bugonia (TRAILER) di Yorgos Lanthimos e con Emma Stone, che ripropone il sodalizio vincitore del Leone d'Oro nel 2023 con Povere creature!.
Due giovani con l'ossessione dei complotti rapiscono la potente amministratrice delegata di una grande azienda, convinti che sia un'aliena intenzionata a distruggere il pianeta Terra.
Jay Kelly, George Clooney in Concorso con Noah Baumbach
In Concorso (TUTTI I FILM IN CONCORSO) torna George Clooney nel film corale Jay Kelly di Noah Baumbach, con un super cast che comprende Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Alba Rohrwacher e Greta Gerwig (anche co-sceneggiatrice insieme al marito regista).
La pellicola segue il famoso attore cinematografico Jay Kelly e il suo devoto manager Ron in un vorticoso viaggio di inattesa profondità attraverso l'Europa. Lungo la strada sono entrambi costretti a fare i conti con le scelte che hanno fatto, con i rapporti con i loro cari e con l’eredità che lasceranno alle generazioni future.
Al via la giornata dei primi divi internazionali
Giovedì 28 agosto all’82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (LO SPECIALE) vanno in scena i primi divi internazionali.
©Getty
Mostra Cinema Venezia 2025, le coppie artistiche più attese. FOTO
Reunion, primi incontri, nuove versioni di vecchi e collaudati sodalizi. Alla 82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, sul grande schermo e sul tappeto rosso, l'incontro tra gli artisti che già si conoscono e quelli che invece sono alla prima collaborazione - attori e registi, muse, maestri e compagni di set - sarà un altro tipo di spettacolo da tenere d'occhio A cura di Vittoria Romagnuolo