Dal 2018 Emma Stone e Yorgos Lanthimos hanno costruito uno dei sodalizi più sorprendenti del cinema contemporaneo. Dopo La favorita, il corto Bleat, l’Oscar per Povere creature! e l’estremo Kinds of Kindness, l’attrice americana è protagonista anche di Bugonia, in concorso a Venezia 82. Un percorso di cinque titoli che racconta una collaborazione rara, fatta di fiducia artistica, ironia e visioni disturbanti