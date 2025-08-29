Mostra del Cinema di Venezia, i film e gli ospiti di oggi in diretta

Mostra del Cinema di Venezia, è il giorno di After the Hunt con Julia Roberts. DIRETTA
Protagonista della giornata odierna sarà Luca Guadagnino con il film After the Hunt che vede protagonista Julia Roberts. In concorso arrivano No Other Choice di Park Chan-wook e À pied d’œuvre di Valérie Donzelli; fuori concorso Laura Poitras con Cover-up. In Calle Malaga, Maryam Touzani continuerà il percorso iniziato con Le Bleu du Caftan. Red carpet e conferenze stampa saranno dominati da star e riflessioni sul cinema come memoria e indagine. Seguite qui con noi in diretta ogni momento della kermesse veneziana
Alla Mostra del Cinema di Venezia la giornata di oggi sarà segnata dal ritorno di Luca Guadagnino, che presenterà fuori concorso After the Hunt insieme a un cast di star guidato da Julia Roberts (tutti i look da red carpet a Venezia negli anni della star di Hollywood). In concorso per Venezia 82 (TUTTI I 21 FILM IN CONCORSO A VENEZIA), il maestro sudcoreano Park Chan-wook porterà Eojjeol suga eopda (No Other Choice), un intenso thriller politico sostenuto da un cast d’eccezione, mentre la regista francese Valérie Donzelli presenterà À pied d’œuvre, adattamento del romanzo di Franck Courtès, con Bastien Bouillon e Virginie Ledoyen. Sul fronte del cinema d’inchiesta, fuori concorso, Laura Poitras proporrà Cover-up, realizzato con Mark Obenhaus e con il giornalista Seymour Hersh protagonista, confermando la sua vocazione per il racconto delle verità scomode. In Calle Malaga, inserito nella sezione Venezia Spotlight, la regista marocchina Maryam Touzani proseguirà la sua esplorazione dei legami familiari e sociali, dopo il successo internazionale de Le Bleu du Caftan. I red carpet vedranno sfilare i protagonisti di questi titoli, con la coppia formata da Guadagnino e Julia Roberts pronta a catalizzare l’attenzione di pubblico e fotografi, mentre le conferenze stampa offriranno momenti di riflessione sul cinema come strumento di indagine, memoria e racconto politico. Seguite qui con noi in diretta ogni momento della kermesse veneziana.
Emma Stone regina del red carpet di ieri sera, presentando Bugonia
Dopo la recensione del film Bugonia, non possiamo che goderci gli scatti che ritraggono la bellissima, talentuosa, simpatica e spontanea diva di Hollywood che è protagonista assoluta del nuovo film del regista greco Yorgos Lanthimos, ossia Emma Stone. Eccola in alcuni scatti artistici che la ritraggono mentre incede sul tappeto rosso, nella serata di ieri.
“Bugonia” di Lanthimos: Emma Stone e Jesse Plemons tra alieni e complotti
Il regista greco Yorgos Lanthimos ritorna a Venezia con il suo ultimo lavoro, presentato in anteprima mondiale. Questo remake visionario del cult coreano Save the Green Planet! combina elementi di satira, thriller e commedia nera. Emma Stone interpreta la CEO di una multinazionale, rapita da Jesse Plemons e Aidan Delbis, due complottisti convinti che sia un’aliena. Il film si configura come un’apocalisse claustrofobica, capace di riflettere il nostro presente fatto di fake news, paranoia digitale, alienazione sociale e del mito antico della bugonia. Leggete la recensione di Bugonia di Paolo Nizza, nostro inviato alla Mostra del Cinema di Venezia.
Verdone: “Non sono d’accordo nell’escludere gli artisti"
“Non sono d’accordo nell’escludere gli artisti", ha spiegato Carlo Verdone chiarendo la sua posizione in merito all'appello per Gaza. "Anche all’inizio della guerra in Ucraina ricordo il boicottaggio verso i tennisti russi: ma cosa c’entravano? Sono sportivi, non militari né politici”. Per il regista e attore italiano, “gli attori non possono diventare il tribunale dell’Inquisizione. Un festival deve essere un luogo di confronto, tolleranza e libertà, non di censura. Poi certo, non si possono chiudere gli occhi su quanto accade a Gaza”.
Verdone ha anche ricordato che tra i firmatari c’è Toni Servillo, che in seguito si è ravveduto sulla posizione iniziale.
Verdone chiarisce il suo coinvolgimento relativo all'appello per Gaza
Verdone ha raccontato di essere stato contattato da Silvia Scola, figlia di Ettore Scola, che gli ha chiesto se voleva firmare un appello contro la violenza a Gaza: “Si trattava di condannare quello che sta accadendo, manifestando attraverso il cinema la sensibilità di chi non resta indifferente. Ho firmato”. In un secondo momento, ha sottolineato, i promotori pro-Palestina hanno aggiunto i nomi di Gal Gadot e Gerard Butler, esortando a revocare il loro invito al festival.
Di seguito potete leggere in cosa consiste l'appello per Gaza di cui parla Carlo Verdone.
Verdone: “Su appello Gaza mi hanno messo in mezzo”
Carlo Verdone chiarisce la sua posizione sull’appello per Gaza lanciato in occasione della Mostra del Cinema di Venezia: “Diciamo la verità, mi hanno messo in mezzo”, ha spiegato il regista in un’intervista al Corriere della Sera.
Emma Stone, un raro mix di eleganza e fascino
Alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia, Emma Stone ha catturato tutti i riflettori con la sua eleganza e il suo fascino unico, confermandosi una delle protagoniste indiscusse del Lido. L’attrice è arrivata per presentare in concorso Bugonia (QUI LA RECENSIONE DI BUGONIA, DAL NOSTRO INVIATO A VENEZIA PAOLO NIZZA), il nuovo film di Yorgos Lanthimos, suo quarto progetto con il regista greco, e ha subito conquistato pubblico e fotografi con un tubino nero smanicato che ne ha esaltato la classe naturale. Ecco le immagini condivise dall'account ufficiale di Instagram della Mostra del Cinema di Venezia, firmate dal fotoreporter Jacopo Salvi.
In attesa del red carpet di stasera, ecco tutto il glamour di ieri
In attesa del red carpet di stasera, tuffiamoci a ritroso nel glamour di ieri: la giornata di ieri, infatti, ha illuminato il Lido di stile. In una delle giornate più intense della Mostra, i riflettori sul tappeto rosso sono rimasti accesi fino a sera per accogliere le grandi star internazionali dei film in programma. Emanuela Fanelli ha aperto la sfilata in total red, mentre tra le star italiane si sono distinte Benedetta Porcaroli e una strepitosa Alba Rohrwacher. Per il fascino hollywoodiano, i grandi protagonisti sono stati George Clooney, Adam Sandler, Naomi Watts, Billy Crudup, Eve e Ali Hewson. Guardate voi stessi di seguito tutte le foto dei look elegantissimi (e, anche, molto sensuali) sfoggiati sul tappeto rosso di ieri, così da prepararci alla nuova dose di charme che sicuramente contrassegnerà anche la giornata di oggi.
Sul red carpet della 82ª Mostra del Cinema di Venezia, ieri George Clooney ha fatto il suo ingresso con l’eleganza e il carisma che lo contraddistinguono da sempre, conquistando immediatamente il pubblico e i fotografi presenti. Con un sorriso impeccabile e uno stile senza tempo, l’attore non ha deluso le aspettative dei fan, regalando momenti di pura classe e grande magnetismo. Sul tappeto rosso ha confermato ancora una volta perché è considerato uno degli interpreti più amati e affascinanti del cinema contemporaneo. Queste bellissime immagini, condivise dall'account ufficiale di Instagram della Mostra del Cinema di Venezia, sono firmate da Jacopo Salvi, che da anni è considerato il più quotato fotoreporter della Biennale di Venezia.
Jay Kelly, tra commedia e malinconia un George Clooney alle prese con l'identità
Noah Baumbach porta in concorso a Venezia 82 Jay Kelly, con George Clooney alle prese con la propria identità. Tra commedia e malinconia, il film riflette sul confine tra vita e performance, amore e rimpianti, con Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup e Patrick Wilson. Disponibile su Netflix dal 5 dicembre 2025 (visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick).
Guidato dalla frase di Sylvia Plath “Essere se stessi è un accidenti di responsabilità…”, il film racconta un attore chiamato a interpretare il ruolo più difficile: quello della propria vita. Leggete la recensione di Paolo Nizza, nostro inviato a Venezia.
Park Chan-wook porta al Lido in concorso "Eojjeol suga eopda (No Other Choice)"
In concorso, il maestro Park Chan-wook - il cineasta sudcoreano a cui si deve il capolavoro Oldboy - porterà Eojjeol suga eopda (No Other Choice), un thriller politico intenso e sostenuto da un cast d’eccezione. Il film esplorerà tensioni e conflitti morali in un contesto sociale complesso, mostrando ancora una volta la maestria del regista nel mescolare suspense, dramma e riflessione politica. Atteso al Lido con grande curiosità, No Other Choice promette di essere uno dei titoli più discussi di questa 82ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia.
Il grande protagonista di oggi: After the Hunt di Luca Guadagnino con Julia Roberts
Per la terza giornata della Mostra del Cinema di Venezia i riflettori saranno puntati su Luca Guadagnino, che presenterà fuori concorso il suo nuovo film After the Hunt, con protagonista una strepitosa Julia Roberts. La diva di Hollywood è tra gli ospiti più attesi non solo di oggi, ma dell’intera 82ª edizione della kermesse. Nell'attesa, scopriamo tutto quello che bisogna sapere sulla pellicola After the Hunt, di cui trovate tutte le informazioni nel seguente articolo.