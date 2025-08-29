Mostra del Cinema di Venezia, i film e gli ospiti di oggi in diretta

Sul red carpet della 82ª Mostra del Cinema di Venezia, ieri George Clooney ha fatto il suo ingresso con l’eleganza e il carisma che lo contraddistinguono da sempre, conquistando immediatamente il pubblico e i fotografi presenti. Con un sorriso impeccabile e uno stile senza tempo, l’attore non ha deluso le aspettative dei fan, regalando momenti di pura classe e grande magnetismo. Sul tappeto rosso ha confermato ancora una volta perché è considerato uno degli interpreti più amati e affascinanti del cinema contemporaneo. Queste bellissime immagini, condivise dall'account ufficiale di Instagram della Mostra del Cinema di Venezia, sono firmate da Jacopo Salvi, che da anni è considerato il più quotato fotoreporter della Biennale di Venezia.