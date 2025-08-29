Verdone sull'appello contro Gadot e Butler: "Mi hanno messo in mezzo"

Il cineasta romano, intervistato dal Corriere della Sera, torna sulla sua firma alla petizione pro Pal: "Inizialmente non chiedeva l'esclusione dei due attori. Sono contrario"

Carlo Verdone prende le distanze dalla petizione per l’esclusione dalla Mostra del Cinema di Venezia (LA DIRETTA) di Gerard Butler e Gal Gadot, le star di Hollywood filo-israeliane. Una petizione che Verdone ha firmato ma, spiega, era diversa ed è successivamente stata modificata. “Diciamo la verità, mi hanno messo in mezzo”, ha detto l’attore e regista in un’intervista al Corriere della Sera.

"Hanno cambiato la petizione" Verdone ha spiegato che inizialmente la petizione non menzionava Gadot e Butler e non chiedeva la revoca del loro invito a Venezia. “Mi ha chiamato Silvia Scola, la figlia di Ettore Scola - ha aggiunto - chiedendomi se volevo firmare un appello contro quello che sta accadendo a Gaza, che va condannato in tutti i modi, nell'ambito della Mostra, manifestando a una platea ampia la sensibilità del cinema, che non è chiuso nell'indifferenza. E ho firmato”.

Solo dopo, ha detto Verdone, la petizione ha preso la forma di una richiesta di esclusione dei due colleghi stranieri: “In un secondo momento i promotori pro Palestina hanno aggiunto i nomi di quei due attori”. Ed è su questo punto che Verdone dissente: “Non sono d'accordo nell'escludere gli artisti. Anche all'inizio della guerra in Ucraina ricordo il boicottaggio verso i tennisti russi. Ma cosa c'entravano loro? Sono sportivi, non militari né politici, giocano a tennis".