Mostra del Cinema di Venezia 2025, bacio di Emma Stone a Willem Defoe

Alla Mostra del Cinema, la coppia di scena di Bugonia ha catalizzato i flash con un gesto inatteso. Un momento affettuoso che ha fatto il giro del web e ha riacceso i riflettori sul sodalizio tra l’attrice e il regista Yorgos Lanthimos

Non è bastata la premiere di Bugonia, il nuovo film di Yorgos Lanthimos , a infiammare il red carpet della 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. A far parlare, questa volta, è stato il gesto improvviso e affettuoso di Emma Stone verso Willem Dafoe: un bacio sulle labbra, scambiato davanti ai fotografi, che in pochi secondi ha fatto il giro dei social diventando il momento più discusso dell’opening day.

Una coppia artistica consolidata

Stone e Dafoe non sono nuovi a incrociare i destini sul set: dopo Poor Things e Kinds of Kindness, l’attore statunitense torna al fianco della diva premio Oscar nel nuovo lavoro di Lanthimos. Un sodalizio che, tra ironia e surreale, continua a generare immagini potenti, anche fuori dallo schermo. Il bacio sul tappeto rosso si inserisce in questo immaginario condiviso, più come segno di complicità che come atto sentimentale. In pochi minuti, le immagini hanno monopolizzato X e Instagram: chi ha letto nel gesto un’ironica performance, chi l’ha celebrato come simbolo di libertà e spontaneità. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei due attori, che hanno preferito lasciare spazio al film. Ma la viralità ha fatto da traino alla premiere, trasformando Venezia in palcoscenico non solo cinematografico ma anche mediatico.