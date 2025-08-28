Venezia 82, Emma Stone: "Credo negli alieni"

L'attrice, al Lido per Bugonia di Yorgos Lanthimos, risponde alle domande della stampa: "Pensare di essere soli nell'universo è narcisistico". E sul film dice: "L'opportunità di lavorarci con Yorgos è stata come un sogno"

Sarà forse una questione di metodo, o forse no. Emma Stone è arrivata alla Mostra del Cinema di Venezia (LA DIRETTA) con Yorgos Lanthimos, Jesse Plemons e Aidan Delbis, per presentare in concorso Bugonia, la sua ultima collaborazione col regista greco. E scherzando sul suo personaggio e la trama del film, in conferenza stampa, ha fatto la sua rivelazione: "Credo negli alieni”.

"Non siamo soli nell'universo" La frase è in realtà la conclusione di un ragionamento più ampio: "Pensare di essere soli nell'universo è narcisistico, così, se lo volete sapere, ve lo dico: credo negli alieni. Anzi: forse io stessa sono aliena". E aliena probabilmente lo è, almeno in senso figurato. Talento purissimo e fascino elegante, l'attrice è apparsa al Lido fasciata in un tubino nero smanicato per raccontare il remake del film sudcoreano Save the Green Planet!, diretto nel 2003 da Jang Joon-hwan.

La trama di Bugonia Bugonia ondeggia tra la fantascienza e la commedia e racconta la storia di due giovani complottisti, Teddy e Don (Jesse Plemons e Aidan Delbis), che rapiscono la Ceo di una grande azienda farmaceutica e la rasano a zero nella convinzione che si tratti di una aliena decisa a distruggere la Terra.

Emma Stone e Yorgos Lanthimos Per Stone si tratta del quarto film con Lanthimos dopo La Favorita, Povere Creature! e Kinds of Kindness. "L'opportunità di lavorare con Yorgos Lanthimos di Bugonia è stato come un sogno, perché il materiale che mi ha portato è così divertente, fuori di testa e vivo! E molto rilevante per i nostril tempi".

