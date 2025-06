Bugonia, il trailer del film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone

È uscito il trailer di Bugonia, il film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone protagonista.



Il video (che potete guardare nella clip in alto, posta in testa a questo articolo) anticipa ciò che vedremo nella pellicola in cui la diva di Hollywood è protagonista di un rapimento alieno. Nelle scorse ore Focus Features ha svelato il primo filmato ufficiale del nuovo progetto cinematografico che vede nuovamente insieme il regista Lanthimos e l’attrice, una delle collaborazioni più prolifiche e riconoscibili degli ultimi anni.



Una trama surreale tra fantascienza e teoria del complotto rende questa pellicola ancora più succulenta.

Il film Bugonia rappresenta un adattamento della pellicola sudcoreana Save the Green Planet, una commedia fantascientifica che ha acquisito nel tempo lo status di cult. Al centro della storia ci sono due amici fortemente influenzati dalle teorie del complotto, convinti che la Terra sia minacciata da forze extraterrestri. La loro paranoia li spinge a rapire la potente CEO di una grande multinazionale, persuasi che la donna sia in realtà un’aliena con l’intento di annientare il pianeta.

Emma Stone interpreta la protagonista rapita, affiancata da Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone. La regia è firmata da Yorgos Lanthimos, che si avvale di una sceneggiatura scritta da Will Tracy.



Potete guardare il trailer ufficiale di Bugonia nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Un team di produzione consolidato

Lanthimos e Stone non si limitano a guidare il film rispettivamente come regista e attrice principale: entrambi figurano anche tra i produttori del progetto, tramite le loro case di produzione, Pith e Fruit Tree. Il film si inserisce così nel solco della loro collaborazione iniziata con La Favorita e proseguita con Povere Creature e Kinds of Kindness.

La produzione è completata da un nutrito gruppo di nomi già affermati nell’industria: Ed Guiney e Andrew Lowe di Element Pictures, Ari Aster e Lars Knusden per Square Peg, insieme a Miky Lee e Jerry Kyoungboum Ko di CJ ENM.

Entusiasmo e aspettative dalla produzione

In una dichiarazione rilasciata a Variety lo scorso anno, Peter Kujawski, presidente di Focus Features, ha espresso grande entusiasmo per l’iniziativa: “Yorgos Lanthimos è un visionario del cinema, con uno stile unico che ha affascinato il pubblico in tutto il mondo. Non potremmo essere più entusiasti di collaborare con lui, Emma e gli straordinari team di Element, Square Peg e CJ ENM per reinventare questa storia contorta e dark con venature comiche”.

A queste parole si è unito anche Jerry Kyoungboum Ko, coinvolto nella produzione con CJ ENM: “Sono entusiasta di presentare questa storia intrigante, ispirata a un gioiello nascosto del cinema coreano, insieme a un team di talenti e produttori ideali e uno studio affidabile. Mi aspetto che Yorgos dia vita a una fusione chimica esplosiva tra il suo stile inconfondibile e l’originalità del racconto”.

I collaboratori dietro la macchina da presa

Per la realizzazione di Bugonia, Yorgos Lanthimos ha voluto al suo fianco la squadra tecnica che lo accompagna da tempo. Il montaggio è affidato a Yorgos Mavropsaridis, che ha firmato il montaggio di tutti i precedenti film del regista. Alla fotografia c’è Robbie Ryan, mentre James Price cura la scenografia. Jerskin Fendrix si occupa della colonna sonora, mentre il mix del suono è nelle mani di Johnnie Burn. La direzione del casting è a cura di Jennifer Venditti.

Distribuzione e uscita nelle sale

Bugonia arriverà inizialmente al cinema con una proiezione limitata, prevista per il 24 ottobre, per poi estendersi a una distribuzione più ampia a partire dal 31 ottobre. Distribuito da Universal Pictures, l’uscita in Italia è prevista per giovedì 13 novembre 2025.

Un’occasione attesa per scoprire come Lanthimos abbia reinterpretato una narrazione già originale, attraverso la sua cifra stilistica inconfondibile e il carisma di Emma Stone.

