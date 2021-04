Matt Bellamy dei Muse pubblica "Cryosleep", primo album solista

Il leader della band simbolo dell’alternative rock britannico, è pronto a tornare sulla scena musicale con il suo primo album da solista. “Cryosleep” uscirà il prossimo 16 luglio, in un’edizione limitata in vinile Condividi:

È stato proprio lui ad annunciarlo ai fan sui suoi profili social, Matthew Bellamy si prepara al lancio del suo primo album da solista. Per la prima volta, dopo più di 20 anni, si separa temporaneamente dal gruppo di cui è leader e che l’ha reso un’icona del rock in tutto il mondo. Senza la compagnia di Chris Wolsteholme e Dominic Howard, Matt Bellamy attende l’uscita di “Cryosleep”, un’edizione limitata per i festeggiamenti del Record Store Day 2021, l’evento che ogni anno celebra il lavoro dei negozi di musica indipendente. “Cryosleep”, uscirà il prossimo 16 luglio, solo in vinile. Le tracce totali saranno 10, tra brani inediti e altri già conosciuti e ri-arrangiati per l’occasione.

"Cryosleep": tutte le informazioni su tracklist e collaborazioni Ciò che finora si sa su "Cryosleep" è che il disco sarà diviso in due parti da 5 tracce ciascuna, per un totale di 10 brani, tra melodie già edite e conosciute come "Pray (High Valyrian)", il brano strumentale estratto dalla colonna sonora della serie tv "Il trono di spade" e la cover dei Simon & Garfunkel "Bridge Over Troubled Water". Altri brani che saranno presenti, sono stati ri-arrangiati per l'occasione: da "Behold, The Glove", "Tomorrow's World" e "Fever" di The Jaded Hearts Club, fino alla versione solista di alcuni pezzi dei Muse come "Unintended", "Take A Bow" e "Guiding Light". È proprio a proposito di quest'ultima che Matt Bellamy ha raccontato sul suo profilo Instagram, di averla incisa utilizzando la chitarra di Jeff Buckley, acquistata lo scorso anno e utilizzata dal grande artista per la composizione di "Grace" e la toccante "Hallelujah". Questa la tracklist di "Cryosleep", il vinile che conterrà anche contenuti inediti come testi e spartiti musicali dei brani, ma anche fotografie. SIDE A Unintended (Acoustic) Bridge Over Troubled Water Behold, The Glove Take A Bow (Four Hands Piano) Pray SIDE B Tomorrow's World Guiding Light (On Jeff's Guitar) Simulation Theory Theme (Instrumental) Fever Unintended (Piano lullaby)