Matt Bellamy dei Muse pubblica "Tomorrow's world": il testo

Matt Bellamy, frontman dei Muse, ha pubblicato “Tomorrow’s world”, una nuova canzone nata durante il lockdown a causa dell’emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). L’artista ha spiegato che la canzone cattura il suo umore e i suoi sentimenti mentre sono in prigione: “Mi è stato ricordato ciò che conta davvero nella vita e ho scoperto un crescente ottimismo, apprezzamento e speranza per il futuro”. Matt Bellamy ha inoltre rivelato che il titolo della canzone deriva da un vecchio programma televisivo della BBC chiamato Tomorrow's World: “Lo vedevo da bambino e mi sono sempre goduto le selvagge previsioni futuristiche di come sarebbe la vita adesso. Tutto sembra piuttosto adorabile, confortante e ingenuo in retrospettiva e mi ricorda che nessuno di noi sa davvero cosa riserva il futuro”.

Il nuovo film dei Muse

L’uscita di questa canzone non anticipa un possibile addio ai Muse, anzi Matt Bellamy ha già annunciato che nell’estate 2020 uscirà il loro film. Queste le sue parole: “La cosa bella dei Muse è che questa estate abbiamo questo lavoro in uscita. Lo abbiamo girato durante i due show all’O2 di Londra a settembre dello scorso anno quindi ha elementi degli show live, ma anche degli elementi visivi degli ultimi album – estetica anni ’80, cose fantastiche”. Il cantante dei Muse ha etichettato il film come la loro versione di The Wall dei Pink Floyd: “Il mio manager mi ha detto di sottolineare che il film è stato in parte girato prima che succedesse quello che sta succedendo […] ma parla di un virus. Non sapevamo nulla quando stavamo facendo il film, ma sarà interessante perché è ambientato in un mondo inventato”. Il film verrà rilasciato online nei prossimi mesi, probabilmente tra giugno o luglio 2020.

Il testo di “Tomorrow’s World”

Your eyes see clearer

Your hands can heal her

Your lips taste her beauty

Don't you waste it

Don't you waste it

Your body is stronger

Your mind is a wonder

Your heart is so full of love

Don't you waste it

Don't you waste it

Look to tomorrow

The end of our sorrows

Our world could be so full of joy

Don't you waste it

Don't you waste it.