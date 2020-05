Matt Bellamy dei Muse pubblica parte della nuova canzone

L’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA) ha avuto degli enormi effetti sul mondo dell’arte. Le sale cinematografiche sono chiuse, il che impedisce la distribuzione di nuovi film, se non per via esclusivamente digitale. Tante le produzioni rinviate, come “No Time To Die”, l’ultimo James Bond con Daniel Craig.

Conseguenze anche nel mondo della musica, con svariati artisti che hanno sfruttato molto di più i propri social, proponendo concerti in streaming e rivolgendosi costantemente, in maniera diretta, ai fan. Una realtà sviluppatasi all’estero come in Italia. Basti pensare al concerto improvvisato da Tommaso Paradiso sul balcone di casa.

Molti cantanti e band stanno lavorando a nuovi progetti, come Sam Smith, che ha deciso di modificare il suo ultimo album, che sarebbe dovuto già uscire in questi primi mesi del 2020. I Metallica sognano un disco in quarantena e intanto propongono una cover di un classico. Matt Bellamy invece offre una piccola anteprima ai propri fan. Il frontman dei Muse ha infatti pubblicato un post Instagram, già ampiamente condiviso dagli appassionati del genere, nel quale annuncia una nuova canzone.

Matt Bellamy, nuovo singolo

Nel post pubblicato da Matt Bellamy si legge: “Una nuova canzone che ho scritto durante la quarantena. Uscirà presto Tomorrow’s World”. I fan hanno anche un titolo, dunque, anche se resta da capire se si tratterà di una canzone di Bellamy in versione solista o dei Muse.

Pare che il nuovo singolo uscirà molto presto. Una grande notizia per tutti i fan della band, considerando come i Muse non propongano nulla di nuovo ormai dal 2018. Una lunga pausa, con il lockdown che pare aver sbloccato qualcosa. Nuovi temi da affrontare e mondi da creare in un possibile nuovo album. I fan sognano altri singoli, che possano condurre a un lavoro che segua “Simulation Theory”.