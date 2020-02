SkyTG24 sul set del nuovo 007, James Bond "No Time To Die". VIDEO

Dopo due rinvii, il nuovo 007 sta finalmente per arrivare nelle sale. "No Time To Die" debutterà al cinema in aprile e racconterà le gesta di un James Bond costretto a rientrare in attività nonostante avesse deciso per il ritiro in Giamaica. Oltre che sull’isola caraibica, il film è stato girato in Gran Bretagna, Norvegia, Italia e Scozia. Proprio su quest’ultimo set, le telecamere di SkyTG24 hanno avuto modo di riprendere il dietro le quinte del film diretto da Cary Fukunaga.

Oltre 300 persone sul set scozzese

Da sceneggiatura le scene girate in Scozia devono rappresentare la Norvegia, impresa piuttosto agevole vista la somiglianza del paesaggio. Per realizzare questi ciak è stato necessario mobilitare più di trecento persone, impegnate in sette location per tre settimane di lavorazione. In un paesaggio incontaminato sono andati in scena inseguimenti mozzafiato che, come i Bond precedenti, sono stati girati veramente con solo qualche piccolo ritocco in post-produzione.

Cast stellare e Billie Eilish per la colonna sonora

Nel film, James Bond verrà interpretato per la quinta volta da Daniel Craig, che avrà al suo fianco il premio Oscar Rami Malek ma anche Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Ana de Armas e Naomie Harris. La canzone d’apertura è firmata da Billie Eilish e si intitola come il film, "No Time to Die". Il singolo è uscito lo scorso il 14 febbraio.