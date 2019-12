"No time to die", il teaser ufficiale dell’ultimo film di 007. VIDEO

"No time to die": è questo il titolo dell’ultimo fil - in uscita nel 2020 - che vedrà protagonista 007, l’agente più famoso al mondo. In attesa del trailer ufficiale, che verrà diffuso il prossimo 4 dicembre, è stato pubblicato il teaser che anticipa già alcuni temi e le location.

Daniel Craig tra Londra e Matera

Nel primo video ufficiale che riguarda "No time to die" sono già evidenti le caratteristiche tipiche dei film di 007: azione, effetti speciali e la solita classe dell’agente segreto interpretato da Daniel Craig. Proprio nel teaser appena pubblicato, inoltre, si possono intravedere alcune location già annunciate: tra queste la classica Londra e soprattutto Matera. Il regista del film, che in Italia verrà proiettato a partire dall’8 aprile 2020, è Cary Fukunaga. Nel cast, accanto al protagonista, anche Naomie Harris, Ralph Fiennes, Lea Seydoux, Jeffrey Wright e Rami Malek, che sarà il nemico numero uno di 007.