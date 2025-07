Tom Lehrer, addio al genio che suonava la satira

Tom Lehrer non era solo un musicista. Era una mente brillante che sapeva ridere del mondo mentre lo analizzava con la precisione di un matematico. È morto sabato scorso, nella sua casa di Cambridge, vicino a Boston. Aveva 97 anni. La notizia è stata confermata al New York Times dall’amico David Herder. Lehrer ha attraversato il Novecento con una voce fuori dal coro, capace di trasformare il pianoforte in uno strumento di satira sociale. Negli anni ’50 e ’60, mentre l’America si prendeva molto sul serio, lui scriveva canzoni che facevano ridere — e pensare.

Un talento precoce e una lingua affilata

Nato a New York il 9 aprile 1928, da una famiglia di ebrei laici, Lehrer era un bambino prodigio. A 15 anni entrò ad Harvard, dove si laureò in matematica con lode. Insegnò in alcune delle università più prestigiose degli Stati Uniti — MIT, Harvard, Wellesley, UC Santa Cruz — ma il suo vero palco era il mondo. Le sue canzoni, spesso accompagnate da melodie ispirate ai musical di Broadway, erano piccoli capolavori di ironia. Parlava di inquinamento, armi nucleari, omicidi, piccioni e conflitti coniugali con una leggerezza che graffiava. “Poisoning Pigeons in the Park” racconta di una coppia che si diverte a spargere stricnina tra i volatili: “Ne basta un pizzico!”. In “Pollution”, Lehrer canta: “Puoi usare l’ultimo dentifricio alla moda e poi sciacquarti la bocca con i rifiuti industriali”. Il suo umorismo era caustico, ma mai gratuito.