Muse, ecco il nuovo film: le prime immagini di "Simulation Theory"

I Muse sono ancora scossi dalla scomparsa di Bianca Bonzi, una delle loro più grandi fan, morta in seguito a un incidente stradale pochi giorni fa. La band britannica ha scritto un messaggio di cordoglio sui social: “Siamo rimasti sconvolti dopo aver appreso della scomparsa di una delle nostre più grandi fan. Bianca è stata presente a quasi tutti i nostri concerti europei e dormiva fuori da ogni location per essere sicura di avere un posto in transenna. Non vedevamo l’ora di vedere la sua parrucca rosa acceso nel mare di persone davanti... era sempre così felice e cantava ogni cosa. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla famiglia di Bianca e a tutte le persone che l’hanno incontrata e conosciuta. Riposa in pace Bianca, ci mancherai. Matt, Dom e Chris”.