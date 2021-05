Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 5 maggio

Da metà maggio l'Italia riapre ai turisti: si potrà viaggiare in tutto il Paese con un green pass nazionale, in attesa della entrata in vigore a metà giugno di quello Ue. Le vaccinazioni tornano intanto a scendere ben sotto quota 500 mila al giorno, con la campagna affetta dalla psicosi AstraZeneca in alcune regioni. Il tasso di positività nazionale scende al 2,9%, ai minimi da metà gennaio. Altri 305 i decessi in un giorno. Sul fronte economico, s indacati in pressing sulle pensioni, perché si riapra subito il cantiere della riforma . Prosegue intanto il confronto sugli ammortizzatori sociali. Attesa per la convocazione di Draghi sul Recovery plan. Prende forma il dl Sostegni bis: nuovi ristori e mutui per gli under 36.