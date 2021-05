Covid, il dibattito degli esperti sull’immunità di gregge

4/18 ©Ansa

Gli esperti sono divisi: c’è chi ritiene l’immunità di gregge un obiettivo plausibile nei prossimi mesi e chi invece è scettico per diversi motivi. Ad esempio per il rischio rappresentato dalle varianti, che potrebbero aggirare i vaccini; per il fatto che non si sa ancora se i vaccini impediscano del tutto la trasmissione del virus; perché le vaccinazioni non procedono in modo uniforme in tutti i Paesi del mondo; perché non sappiamo quanto duri l’immunità fornita dai vaccini

