Da Bruce Springsteen a Prince, sono decine e decine le pubblicazioni in edizione limitata che arriveranno nei negozi indipendenti il 27 novembre 2026. Tra concerti inediti su vinile, ristampe per anniversari e confezioni speciali, ecco i titoli più attesi. Ma non tutte le uscite internazionali saranno disponibili in Italia

Per gli appassionati di jazz sono in programma Copenhagen Live 1969 di Miles Davis, registrato con il cosiddetto Lost Quintet, e Bill Withers In Concert Live at the BBC, 1974, che arriva per la prima volta in formato fisico su LP e CD. La selezione comprende inoltre Summit Meeting at Birdland dei Charlie Parker All Stars, con registrazioni realizzate a New York tra il 1951 e il 1953.

Anche Prince sarà protagonista con 3121 Las Vegas Live, che documenta l’esibizione del 20 gennaio 2007 durante la residency nella città del Nevada: il concerto sarà pubblicato in triplo vinile e doppio CD. Tra gli altri titoli dal vivo figurano Billy Joel Tonight, dedicato all’esibizione del cantautore al Connecticut College nel dicembre 1976, e Live From The Roxy 1982 di Billy Idol, in doppio LP.

Tra le uscite più attese c’è Live at Tower Theater Philly 1975 di Bruce Springsteen & The E Street Band. Il cofanetto ricostruisce l’intero concerto di Capodanno del 1975 al Tower Theater di Philadelphia, con una scaletta di 18 brani che comprende Born to Run, Jungleland, Tenth Avenue Freeze-Out e Rosalita (Come Out Tonight). La pubblicazione è prevista in un cofanetto di quattro LP e in doppio CD.

Il Record Store Day torna venerdì 27 novembre 2026 con l’appuntamento del Black Friday, dedicato alle edizioni speciali e alle pubblicazioni in tiratura limitata distribuite nei negozi di dischi indipendenti. Il catalogo internazionale comprende oltre 150 titoli tra vinili, CD, registrazioni dal vivo, ristampe celebrative, picture disc e formati da collezione. Una selezione che attraversa generazioni e generi musicali, dal rock al metal, passando per il pop, il soul e il jazz.

Ricorrono invece i sessant’anni dall’uscita di Jefferson Airplane Takes Off, album d’esordio dei Jefferson Airplane, che sarà pubblicato in una versione ampliata su doppio LP blu marmorizzato, con nove tracce bonus. Tra le altre uscite rock e metal compaiono i Rolling Stones con Aftermath, i Doors con 1966, i Genesis con il picture disc di Land of Confusion, i Motörhead con The Lost Tapes Vol. 8: Live at Margate e i Ramones con Subterranean Jungle Demos.

Una parte del catalogo è dedicata a dischi che celebrano anniversari importanti. I Kreator festeggiano i quarant’anni di Pleasure to Kill, mentre Bob Seger & The Silver Bullet Band ricordano il cinquantesimo anniversario di Night Moves. I Dead Milkmen ripropongono Eat Your Paisley! per i suoi quarant’anni e i Cursive celebrano i vent’anni di Happy Hollow.

Non mancano le proposte per il periodo delle feste: Cher sarà presente con Christmas – DJ Party Edition, mentre A Charlie Brown Christmas del Vince Guaraldi Trio arriverà in una confezione speciale a forma di calendario dell’Avvento. Tra gli altri titoli natalizi è annunciato Thank God It’s Christmas dei Queen.

Tra gli altri artisti presenti figurano KATSEYE, Noah Kahan, Jessie Ware, Carly Rae Jepsen, 2Pac e Playboi Carti. Quest’ultimo sarà rappresentato da MUSIC – SORRY 4 DA WAIT, alla sua prima pubblicazione in vinile. Spazio anche a Joni Mitchell, Stevie Nicks, George Harrison, Mötley Crüe, Grateful Dead e George Strait.

Altre pubblicazioni avranno una disponibilità decisamente più ridotta: la versione CD di And Now… The Runaways delle Runaways è indicata in appena 500 copie, mentre Happy Hollow (20th Anniversary Edition) dei Cursive sarà stampato in 1.180 esemplari. Si tratta di numeri riferiti ai singoli titoli, che non garantiscono la disponibilità in ogni Paese o negozio.

Le tirature variano sensibilmente da un titolo all’altro. Secondo i dati diffusi per l’edizione internazionale, Live at Tower Theater Philly 1975 di Bruce Springsteen & The E Street Band è previsto in 14.500 copie, mentre Shinola, Vol. 2 dei Ween sarà stampato in 9.200 esemplari. Per 1966 dei Doors sono annunciate 7.000 copie e per Aftermath dei Rolling Stones 6.500.

Quali dischi arriveranno in Italia?

È importante distinguere il catalogo internazionale da quello effettivamente distribuito sul mercato italiano. Come segnala il sito specializzato in musica Rockol, Record Store Day Italia ha comunicato che non seguirà attraverso il sito e i propri profili social l’edizione Black Friday, perché il numero di titoli distribuiti ufficialmente nel nostro Paese è troppo limitato per una copertura completa dell’iniziativa. Alcune uscite internazionali potrebbero comunque raggiungere i negozi italiani, ma la presenza dei singoli dischi non è garantita.

Per sapere quali edizioni saranno acquistabili in Italia, il consiglio è quindi di contattare direttamente il proprio negozio di dischi indipendente di fiducia. Le copie saranno distribuite fino a esaurimento scorte e la disponibilità potrà variare da un punto vendita all’altro. L’elenco internazionale completo è consultabile sul sito ufficiale del Record Store Day.