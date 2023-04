Record Store Day 2023, uscite ed eventi in Italia

Il 22 aprile si celebra la decima edizione italiana dell'evento nato nel 2007 negli Stati Uniti per promuovere il settore della vendita di musica nei negozi specializzati. Ecco un elenco di album e manifestazioni da non perdersi Condividi

Una lunga lista di anteprime discografiche ed eventi sparsi in tutta Italia. Il Record Store Day, appuntamento attesissimo dagli appassionati di musica e collezionisti di vinili, è finalmente arrivato e si celebra sabato 22 aprile, tra uscite speciali e manifestazioni nelle varie città italiane. Il 2023 segna il primo decennale dell'edizione italiana del Record Store Day, a cui aderiscono oggi 230 negozi di dischi indipendenti. Il Record Store Day è nato nel 2007 negli Stati Uniti, da anni è la festa musicale più partecipata al mondo in un solo giorno.

Da Mina a John Lennon Tra le uscite più attese ci sono certamente Ti amo come un pazzo, album inedito di Mina per PDU Music, il boxset di Gimme Some Truth di John Lennon, racconta di nove ep in vinile bianco, cartoline esclusive, poster, adesivi e booklet, Neapolis dei Simple Minds, per la prima volta disponibile in vinile così come Wake Up and Smell the Coffee dei Cranberries. Attesissimi anche The Catherine Wheel, opera funk composta da David Byrne per la danzatrice e coreografa Twyla Tharp con una band che incolde anche Bernie Worrell e Brian Eno; il live Show dei Cure, in un’edizione curata personalmente da Robert Smith, e Give Away dei Pearl Jam. Tra le pubblicazioni imperdibili anche Laughing With Liza – The Vocalion and Dream Singles di David Bowie, boxset con 7 vinili. leggi anche Mina, Ti Amo Come un Pazzo è un fotoromanzo in musica

GLI ANNIVERSARI Per celebrare i vari anniversari arrivano Carnival Rio, raccolta di remix che celebra i 40 anni di Rio dei Druan Duran, un EP di War degli U2 con versioni inediti di Sunday Bloody Sunday e Two Hearts Beat As One. Torna anche Don’t Shoot Me, I’m Only The Piano Player di Elton John, 50 anni come On The Corner di Miles Davis, celebrato con l’album di outtakes Turnaround: Rare Miles from On The Corner Sessions di Miles Davis. L’elenco completo delle uscite è consultabile a questo link. leggi anche Record Store Day 2022, tutte le uscite speciali

GLI EVENTI IN ITALIA Non solo uscite, ma anche eventi in tutto il Paese. Como A Como, organizzato da Alta Fedeltà all'Officina della Musica, la festa inizia giovedì 20 con Garbo per Nel Vuoto, disco di inediti fuori in edizione speciale per il Record Store Day. Il cantautore sarà protagonista di un incontro con il pubblico moderato dal giornalista Alessio Brunialti. Firenze A Firenze, nella culla new wave di Contempo Records disponibile The Metal Machine, l'omaggio ai Kraftwerk dei Dish Is Nein, formazione nata dalle ceneri dei Disciplinatha, pubblicato dall'etichetta discografica dello storico negozio. Sabato disponibile il vinile a un prezzo speciale mentre il giorno dopo Cristiano Santini incontrerà i fan in veste di dj. Da MoveOn, sonorità vicine alla Ninja Tune e alle produzioni di Mr.Scruff caratterizzano i dj set di Biga, Mirko Casalini, Mystic Valley, Shaka, Kimbo con live painting di ATW Collective e Colla Colla Colla. Milano A Milano, da Reverend, Greta Carraro presenta il libro Storia Di Una Pantera di Alberto Zanini. Un romanzo sui movimenti dei diritti civili in America, sullo sfondo un dj set tra vinili soul e funk dello stesso autore. Più rock la giornata di Psycho, tra space (Da Captain Trips), cinematic songwriting (Luca Olivieri/Andrea Zampieri), blues'n'roll (One Horse Band), shoegaze psych (swan*seas), cantautorato (Max Forleo) e psych/trip hop (Pinhdar). Bologna Da SEMM a Bologna, roccaforte di Best Art Vinyl Italia, si incorona la migliore copertina di dischi italiana del 2022, mentre in vetrina girano i vinili con DJ Nero, Daniele Rumore, Frank Agrario, Paolo Scotti, Laura Gramuglia, Fausto Longhi e Alfredo Reni. Disponibile anche la locandina realizzata dall’illustratore Massimo Pasca, stampata anche su una shopping bag. Parma Da Joe Vinyle Store, a Parma, nel pomeriggio i dj set di Relight Orchestra e DJ Rocca con gli altri artisti coinvolti in Hot Jam, album disco-funk di Joe Vinyle con Joe Mangione, inclusi Danny Losito (voce dei Double Dee), Carol Jiani e Melvin Travis. La sera, il concerto al Bread Lounge Bar nella centralissima piazza Garibaldi e un dj set “only funky music” di Joe Vinyle. Nella stessa città, Vinylistic organizza Soul2Soul da CUBO con Antonio Bacciocchi, giornalista e autore di libri sulle varie declinazioni della black music, a seguire dj set. Bassano del Grappa A Bassano del Grappa (VI), da Pick Up protagonista il dj set di Giorgio Valletta, co-fondatore della storica club night torinese Xplosiva, Club To Club, firma di Rumore e conduttore su Radio Raheem, mentre a Imperia da TuttoMusica rock'n'roll e northern soul con un dj set di soli 45 giri di Mr. Slavo. Due le iniziative organizzate da Disco Più di Rimini, la Mecca dei dj’s e appassionati di vinili della riviera romagnola. In negozio una consolle a disposizione dei clienti, dopo la chiusura tutti al Ceccarini Cafè di Riccione per Prima Donna Lounge e una line up di dj's guidati da Roberta Onirika. Lucca Doppio appuntamento a Lucca, da Sky Stone and Songs. Il 22 con il dj set di Markeno mentre il giorno dopo Giovanni Toscano, cantautore, scrittore e attore pisano, in negozio per firmare le copie del debutto Arrogantissimo (LaTarma/Warner). A Pisa, da Sanantonio 42, tra vinili funk/hip hop e streetwear, il dj booth è presidiato da Debra, Federico F, Bud Lee, Keto b2b Vigile. Palermo Da PunkFunk a Palermo la festa si estende anche nello spazio esterno al negozio e fino a tarda sera. Alessio Ye Olde Man, Vicio Alotta e Pinello dietro i giradischi, il live garage degli italiani Bea Bea Sea e per chiudere un dj set di Franz Barcella, in uscita con un singolo inedito della band di Deniz Tek (Birdman) sulla sua Wild Honey Records. Roma Da Discoteca Laziale, a Roma nella sala hi-fi in ascolto i vinili del Record Store Day con le ultime novità JBL e Pro-Ject, a Foligno (PG) allo Spazio Astra, un ex cinema riadattato a luogo polivalente con winebar, protagonista il dj set di Bönf, un palco a disposizione dei clienti invece a Lecco da Discoshop. Salerno A Salerno, da Disclan i dj set di Monica Romei e Paolo Caravano e il live dei Nevermind Grunge Band, mentre a Napoli da Fonoteca al Vomero consolle dj aperta e uno showcase a sorpresa. A Taranto, Vinyl Zone e Mexico 70 uniscono le forze per 12H No Stop Da Mezzogiorno A Mezzanotte. Uno showcase con i nuovi mixer analogici Nea Music Inside testati dai dj's Cristian Rot Dervisci, Hybrid Set con il live di Sugar Leaves. Radio Capital, radio ufficiale dell'iniziativa, dedicherà al Record Store Day alcuni appuntamenti speciali nel palinsesto di sabato 22 aprile. vedi anche Guarda la playlist video di Sky a tema musica