Eurovision, Ncuti Gatwa non sarà ospite alla finale

"Adoro l'Eurovision ed è un privilegio partecipare alla Finale del 2025. È un onore annunciare il punteggio della giuria britannica per uno spettacolo così speciale che mette sempre la musica al centro dell'attenzione. Non vedo l'ora di consegnare gli iconici 12 punti del Regno Unito", ha affermato Ellis-Bextor.

"A causa di circostanze impreviste, purtroppo Ncuti Gatwa non potrà più partecipare come portavoce alla finalissima di questo fine settimana", si legge sul post pubblicato su Instagram dall'account ufficiale della BBC. "Tuttavia, siamo lieti di confermare che Sophie Ellis-Bextor , la diva della Kitchen Disco del venerdì sera di BBC Radio 2, presenterà i risultati della giuria in diretta dal Regno Unito".

Ncuti Gatwa ha dovuto rinunciare all'ospitata alla finale dell'Eurovision Song Contest 2025 a causa di " circostanze impreviste ". La star di Doctor Who, 32 anni, precedentemente confermata come portavoce del Regno Unito per la kermesse in scena a Basilea, sarà sostituita da Sophie Ellis-Bextor . Sarà lei, ad annunciare i punteggi assegnati dalla giuria britannica alle canzoni di ciascun Paese partecipante.

Chi è Sophie Ellis-Bextor

Cantante e cantautrice britannica, nota per la sua voce distintiva e il suo stile elegante che fonde pop, disco ed elettronica, Sophie Ellis-Bextor ha esordito alla fine degli anni ’90 come voce del gruppo indie rock Theaudience, per poi intraprendere un percorso da solista che l’ha resa celebre a livello internazionale.

Il suo primo grande successo arriva nel 2000 con Groovejet (If This Ain’t Love), in collaborazione con Spiller, che raggiunge la vetta delle classifiche nel Regno Unito. L’anno successivo pubblica l’album di debutto Read My Lips, che include hit come Murder on the Dancefloor e Take Me Home, consacrandosi icona pop-dance.

Durante la pandemia si fa notare anche per i suoi Kitchen Disco, performance live trasmesse da casa dal grande successo online. Nel 2023 pubblica il suo settimo album in studio, dal titolo HANA.