Vinyl Art Mania, quando il vinile diventa un'opera d'arte

Dal 7 al 18 luglio, lo spazio Ride Milano, ex scalo di Porta Genova, ospita "Vinyl Art Mania by BeppeTreccia & Art Friends ", straordinaria collettiva che comprende opered’arte molto diverse tra loro per tecnica e stile, realizzata da artisti e amici dell'art director Giuseppe Iavicoli, storico curatore delle esposizioni ospitate all’interno dell’hub di via Valenza.