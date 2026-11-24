GTA 6: The Album, arriva la versione deluxe con 23 nuove canzoniMusica
Grand Theft Auto VI: The Album si arricchisce con una Deluxe Edition a sorpresa. Rockstar Games e Atlantic Records hanno pubblicato altri 23 brani, con protagonisti tra gli altri Travis Scott, Slayyyter, The Dare, Anitta, Denzel Curry e gli Overmono. L’edizione è già disponibile sulle principali piattaforme di streaming
La musica di Grand Theft Auto VI continua ad ampliarsi. Rockstar Games e Atlantic Records hanno pubblicato il 23 novembre la Grand Theft Auto VI: The Album (Deluxe Edition), un’edizione speciale che aggiunge 23 nuovi brani alla colonna sonora ufficiale del videogioco. La pubblicazione è arrivata a sorpresa ed è già disponibile sulle principali piattaforme di streaming.
La nuova edizione porta nel progetto artisti appartenenti a mondi musicali differenti. Tra i nomi coinvolti ci sono Travis Scott, Slayyyter, The Dare, Anitta, Offset, 21 Savage, Denzel Curry, HEALTH e Power Trip. Una parte consistente della tracklist è affidata agli Overmono, presenti con cinque brani consecutivi.
L’apertura è affidata a Travis Scott con Burn This Shit Down, seguito da Slayyyter con internet $tar e The Dare con Interesting. Tra le altre nuove tracce figurano Touch & Go di Anitta, I Just Came To Pop It di Offset, Cookin’ di 21 Savage, FLA Flow di Denzel Curry con 454 e NIGHTMARE degli HEALTH.
Da Travis Scott agli Overmono
La tracklist comprende anche RCKSTRL!VING di HXG, Tana e Quavo, Got Dat di Pooh Shiesty, Don Da Da di Young Nudy, CASHOUT di SoFaygo e Cooties (Remix) di Real Dimez e Sexyy Red.
Presenti inoltre Latto con Flo Milli in 50 Bands, Kodak Black e Michaël Brun con Tèt Kale Bobis, Neil Frances con You Move Me e il duo Chris Stussy e KETTAMA con Don’t Play Around. A chiudere l’edizione sono cinque tracce degli Overmono: Granforma, Windsor Drop, Eighty Eight Comet, Banshee e Welcome to Leonida.
Approfondimento
GTA 6: The Album, arriva la versione deluxe con 23 canzoni
Il primo album e i grandi nomi
La Deluxe Edition arriva pochi giorni dopo Grand Theft Auto VI: The Album, che conteneva 34 brani originali.
Il progetto riunisce nomi come Justice, Keith Richards, Travis Scott, Cardi B, Dua Lipa, Zara Larsson, Tove Lo, Camila Cabello, Jennie delle Blackpink, Fcukers, Rose Gray e Rina Sawayama.
Con l’aggiunta dei 23 nuovi brani, il progetto musicale legato a GTA 6 raggiunge quindi 57 tracce complessive.
Approfondimento
GTA 6 su PS5, 39 milioni di giocatori unici nel mondo: è record
La musica protagonista anche fuori dal gioco
La musica è stata protagonista anche dell’evento Grand Theft Auto 6: The Festival, organizzato durante il lancio del videogioco. Nel corso della manifestazione Cardi B, Justice e Travis Scott hanno eseguito dal vivo per la prima volta alcuni dei brani legati all’album.
La Deluxe Edition è disponibile da subito sulle principali piattaforme di streaming e amplia ulteriormente il progetto musicale costruito da Rockstar attorno al nuovo capitolo della saga.
Approfondimento
GTA VI, il videogioco più atteso di sempre è uscito in tutto il mondo
GTA VI, i migliori meme di politici e vip sul videogioco dei record
Ecco come sul web politici, sportivi, aziende e altri personaggi famosi reagiscono all'atteso rilascio, oggi 19 novembre, del sesto capitolo di Grand Theft Auto, a 13 anni dal precedente. Tra ironia e propaganda, spopolano i post creati con l'AI che riproducono la grafica sgargiante del videogioco sviluppato da Rockstar Games