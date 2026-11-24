Grand Theft Auto VI: The Album si arricchisce con una Deluxe Edition a sorpresa. Rockstar Games e Atlantic Records hanno pubblicato altri 23 brani, con protagonisti tra gli altri Travis Scott, Slayyyter, The Dare, Anitta, Denzel Curry e gli Overmono. L’edizione è già disponibile sulle principali piattaforme di streaming Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

La musica di Grand Theft Auto VI continua ad ampliarsi. Rockstar Games e Atlantic Records hanno pubblicato il 23 novembre la Grand Theft Auto VI: The Album (Deluxe Edition), un’edizione speciale che aggiunge 23 nuovi brani alla colonna sonora ufficiale del videogioco. La pubblicazione è arrivata a sorpresa ed è già disponibile sulle principali piattaforme di streaming. La nuova edizione porta nel progetto artisti appartenenti a mondi musicali differenti. Tra i nomi coinvolti ci sono Travis Scott, Slayyyter, The Dare, Anitta, Offset, 21 Savage, Denzel Curry, HEALTH e Power Trip. Una parte consistente della tracklist è affidata agli Overmono, presenti con cinque brani consecutivi. L’apertura è affidata a Travis Scott con Burn This Shit Down, seguito da Slayyyter con internet $tar e The Dare con Interesting. Tra le altre nuove tracce figurano Touch & Go di Anitta, I Just Came To Pop It di Offset, Cookin’ di 21 Savage, FLA Flow di Denzel Curry con 454 e NIGHTMARE degli HEALTH.

Da Travis Scott agli Overmono La tracklist comprende anche RCKSTRL!VING di HXG, Tana e Quavo, Got Dat di Pooh Shiesty, Don Da Da di Young Nudy, CASHOUT di SoFaygo e Cooties (Remix) di Real Dimez e Sexyy Red. Presenti inoltre Latto con Flo Milli in 50 Bands, Kodak Black e Michaël Brun con Tèt Kale Bobis, Neil Frances con You Move Me e il duo Chris Stussy e KETTAMA con Don’t Play Around. A chiudere l’edizione sono cinque tracce degli Overmono: Granforma, Windsor Drop, Eighty Eight Comet, Banshee e Welcome to Leonida. Approfondimento GTA 6: The Album, arriva la versione deluxe con 23 canzoni

Il primo album e i grandi nomi La Deluxe Edition arriva pochi giorni dopo Grand Theft Auto VI: The Album, che conteneva 34 brani originali. Il progetto riunisce nomi come Justice, Keith Richards, Travis Scott, Cardi B, Dua Lipa, Zara Larsson, Tove Lo, Camila Cabello, Jennie delle Blackpink, Fcukers, Rose Gray e Rina Sawayama. Con l’aggiunta dei 23 nuovi brani, il progetto musicale legato a GTA 6 raggiunge quindi 57 tracce complessive. Approfondimento GTA 6 su PS5, 39 milioni di giocatori unici nel mondo: è record