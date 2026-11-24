LA QUARTA STAGIONE

Nell’agosto 2026, dopo una pausa di tre anni, la serie tv Ted Lasso aveva fatto ritorno con la quarta stagione e già al debutto aveva registrato un record di ascolti. Aveva raccontato la storia di Ted, un allenatore di football del Kansas che si trasferiva nel Regno Unito e tornava a Richmond per allenare una squadra di calcio femminile di seconda divisione. “Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a fare il salto prima di guardarsi intorno, prendendosi dei rischi che non avrebbero mai pensato di correre", recitava la sinossi ufficiale. Il cast includeva i volti già noti Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein nel ruolo della stella del calcio Roy Kent, Brendan Hunt e Jeremy Swift, ai quali si erano unite le new entry Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely. Nell’episodio finale, intitolato The Departing Lass, Ted aveva ceduto l’incarico di manager della squadra femminile AFC Richmond ad Alice Chilton (Tanya Reynolds), mentre lui era retrocesso al ruolo di vice manager al fianco dell’allenatore Beard (Brendan Hunt). Nel frattempo, nell’ambito della squadra maschile, Roy (Brett Goldstein) aveva accettato l’incarico di allenatore del Chelsea. Tuttavia, nel frattempo, lui e Keeley (Juno Temple) erano in attesa di un figlio. Intanto, Rebecca (Hannah Waddingham) aveva chiesto la mano al suo fidanzato Mattjijs (Matteo van der Grijn). Jack Burditt si era unito come produttore esecutivo insieme a Brendan Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee e Bill Wrubel. Brett Goldstein era stato anche sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Leann Bowen, Sarah Walker e Phoebe Walsh, mentre Sasha Garron era stata co-produttrice. Julia Lindon aveva scritto la quarta stagione, mentre Dylan Marron era stato lo story editor. Bill Lawrence era stato il produttore esecutivo tramite Doozer Productions, in collaborazione con Warner Bros. Television e Universal Television, una divisione di NBCUniversal Content. Anche Jeff Ingold e Liza Katzer di Doozer erano stati produttori esecutivi. La serie tv aveva vinto gli Emmy Awards come Miglior serie comica per le prime due stagioni. Dopo la conclusione della terza stagione, Ted Sudeikis aveva iniziato a considerare l’idea sviluppare un dettaglio presente in quell’episodio: Rebecca (Hannah Waddingham), proprietaria della squadra AFC Richmond, e la sua migliore amica Keeley (Juno Temple) avevano in mente di aggiungere una squadra femminile alla loro organizzazione. Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Brett Goldstein e Jack Burditt avevano quindi affittato una casa in California per sviluppare la quarta e la quinta stagione.