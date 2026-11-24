Ted Lasso, la serie tv è stata rinnovata per la quinta stagione. Tornerà Jason SudeikisSerie TV
In una recente puntata del podcast Talk Easy With Sam Fragoso, l’attore aveva proprio espresso l’interesse di proseguire la serie anche con una sesta stagione
Apple TV (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha rinnovato la serie tv Ted Lasso per la quinta stagione. Jason Sudeikis tornerà come protagonista e come produttore esecutivo. In una recente puntata del podcast Talk Easy With Sam Fragoso, l’attore aveva proprio espresso l’interesse di proseguire la serie anche con una quinta e una sesta stagione.
LA QUARTA STAGIONE
Nell’agosto 2026, dopo una pausa di tre anni, la serie tv Ted Lasso aveva fatto ritorno con la quarta stagione e già al debutto aveva registrato un record di ascolti. Aveva raccontato la storia di Ted, un allenatore di football del Kansas che si trasferiva nel Regno Unito e tornava a Richmond per allenare una squadra di calcio femminile di seconda divisione. “Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a fare il salto prima di guardarsi intorno, prendendosi dei rischi che non avrebbero mai pensato di correre", recitava la sinossi ufficiale. Il cast includeva i volti già noti Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein nel ruolo della stella del calcio Roy Kent, Brendan Hunt e Jeremy Swift, ai quali si erano unite le new entry Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely. Nell’episodio finale, intitolato The Departing Lass, Ted aveva ceduto l’incarico di manager della squadra femminile AFC Richmond ad Alice Chilton (Tanya Reynolds), mentre lui era retrocesso al ruolo di vice manager al fianco dell’allenatore Beard (Brendan Hunt). Nel frattempo, nell’ambito della squadra maschile, Roy (Brett Goldstein) aveva accettato l’incarico di allenatore del Chelsea. Tuttavia, nel frattempo, lui e Keeley (Juno Temple) erano in attesa di un figlio. Intanto, Rebecca (Hannah Waddingham) aveva chiesto la mano al suo fidanzato Mattjijs (Matteo van der Grijn). Jack Burditt si era unito come produttore esecutivo insieme a Brendan Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee e Bill Wrubel. Brett Goldstein era stato anche sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Leann Bowen, Sarah Walker e Phoebe Walsh, mentre Sasha Garron era stata co-produttrice. Julia Lindon aveva scritto la quarta stagione, mentre Dylan Marron era stato lo story editor. Bill Lawrence era stato il produttore esecutivo tramite Doozer Productions, in collaborazione con Warner Bros. Television e Universal Television, una divisione di NBCUniversal Content. Anche Jeff Ingold e Liza Katzer di Doozer erano stati produttori esecutivi. La serie tv aveva vinto gli Emmy Awards come Miglior serie comica per le prime due stagioni. Dopo la conclusione della terza stagione, Ted Sudeikis aveva iniziato a considerare l’idea sviluppare un dettaglio presente in quell’episodio: Rebecca (Hannah Waddingham), proprietaria della squadra AFC Richmond, e la sua migliore amica Keeley (Juno Temple) avevano in mente di aggiungere una squadra femminile alla loro organizzazione. Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Brett Goldstein e Jack Burditt avevano quindi affittato una casa in California per sviluppare la quarta e la quinta stagione.
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JASON SUDEIKIS, LA CARRIERA
Nato il 18 settembre 1975 a Fairfax, in Virginia, Jason Sudeikis è membro del cast del Saturday Night Live di NBC dal 2013. Ha recitato in numerosi film, come Notte brava a Las Vegas (2008), The Rocker – Il batterista nudo (2008), Il cacciatore di ex (2010), Amore a mille...miglia (2010) e Libera uscita (2011). Nel 2011 ha presentato gli MTV Movie Awards e nel 2013 è apparso nel videoclip del brano Hopeless Wanderer dei Mumford & Sons insieme agli attori Ed Helms, Jason Bateman e Will Forte. Nel 2016 ha inoltre doppiato nella versione originale il film d’animazione Angry Birds – Il film. È inoltre il protagonista della serie tv Ted Lasso. Ha vinto numerosi premi, compresi due Golden Globes, due Screen Actors Guild Award, un Critics’ Choice Television Award e quattro Emmy Awards per la serie tv Ted Lasso. Nel 2011 ha iniziato una relazione con l’attrice Olivia Wilde, dalla quale ha avuto due figli: Otis Alexander, nato nel 2014, e Daisy Josephine, nata nel 2016. La coppia si è separata nel 2020. "Finché non mi troverò su un aereo destinato a precipitare, o finché una biopsia non rivelerà brutte notizie o non accadrà qualche altro grande cambiamento nella mia vita o in quella di una persona cara, non ho motivo di non essere ottimista come il personaggio che ho avuto la fortuna di interpretare negli ultimi tre anni", aveva dichiarato l’attore al quotidiano The Guardian nel 2023.
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